Определен состав мужской сборной России по биатлону на международные соревнования в январе
25.12.2016, 11:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Определён состав мужской сборной России по биатлону на международные соревнования в январе.
Состав: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Юрий Шопин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Дмитрий Малышко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Пётр Пащенко.
Итоговый состав на этап Кубка мира в Оберхофе будет назван по итогам тренировочного сбора в австрийском Хохфильцене.
Состав: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Юрий Шопин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Дмитрий Малышко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Пётр Пащенко.
Итоговый состав на этап Кубка мира в Оберхофе будет назван по итогам тренировочного сбора в австрийском Хохфильцене.