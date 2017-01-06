Павел Колобков провёл совещание по использованию спортивных олимпийских объектов Сочи
06.01.2017, 10:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 5 января министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил с рабочим визитом г. Сочи Краснодарского края. Основной целью его поездки стало участие в совещании по вопросу использования спортивных и туристических олимпийских объектов Сочи. Оно прошло под председательством главы Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
В своём выступлении П. Колобков подчеркнул успешную реализацию проекта использования наследия XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.
Глава Минспорта России отметил, что сегодня горнолыжный курорт «Роза Хутор», в состав которого вошли горнолыжный центр, сноуборд-парк и фристайл-центр, ежедневно в зимний сезон посещают 10,5 тысяч человек.
«Санно-бобслейная трасса вошла в состав Центра спортивной подготовки сборных команд России Министерства спорта Российской Федерации, – продолжил он. – Сейчас трасса используется для проведения тренировочных мероприятий сборных команд России и спортивных соревнований различного уровня. Здесь были проведены Кубок мира по бобслею и скелетону, Кубок мира и Чемпионат Европы по санному спорту, всероссийские соревнования по бобслею и санному спорту. Ежегодная загрузка объекта составляет 9-10 месяцев в году. В 2016 году всего было проведено 22 спортивных мероприятий различного уровня. В 2017 году на трассе запланировано проведение 15 спортивных соревнований различного уровня. Напомню, это единственная трасса в России международного уровня».
«Совмещённый комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» (собственник – «Газпром») – единственный в России лыжно-биатлонный комплекс, расположенный в среднегорье на высоте 850–1430 м над уровнем моря. Это позволяет российским спортсменам готовиться к международным соревнованиям, проходящим на аналогичных высотах за рубежом, – заметил П. Колобков. – В 2014-2016 годах в комплексе проведено более 30 тренировочных мероприятий по биатлону, лыжным гонкам, спортивному ориентированию, горнолыжному спорту и альпинизму. В 2016 году с целью расширения возможностей организации международных и всероссийских соревнований проведены строительные работы по корректировке лыжных трасс. Комплекс получил лицензию Международной федерации лыжного спорта. Такая тенденция по проведению соревнований сохраняется и в 2017 году».
«Уникальный проект реализован на базе малой ледовой арены для хоккея с шайбой и тренировочной ледовой арены для хоккея в Олимпийском парке. В 2014-2015 годах данные объекты принадлежали Минспорту России и функционировали в рамках работы Всероссийского детского спортивно-образовательного центра. В 2015 году детский центр получил новое развитие в рамках созданного фондом «Талант и успех» образовательного центра «Сириус» в связи с чем, ледовые арены были переданы Минспортом России данному центру. Программы центра созданы для работы с детьми, показывающими высокие спортивные результаты в хоккее, фигурном катании и шахматах. Центр работает круглый год. В 2016 году в нём проведено 12 спортивных смен по 24 дня, 2437 спортсменов из более чем 40 регионов России в возрасте от 10 до 17 лет прошли здесь обучение», – сообщил министр.
«Дворец спорта «Айсберг» вошёл в состав Южного федерального центра спортивной подготовки Министерства спорта России. Круглогодичную загрузку «Айсберга» обеспечивают тренировочные мероприятия основного и молодёжного составов сборных команд России и субъектов Российской Федерации, спортивные соревнования по фигурному катанию на коньках, конькобежному спорту, кёрлингу на колясках и следж-хоккею, а также различные культурно-массовые мероприятия. В 2016 году здесь проведено 169 мероприятий, из них спортивных – 74. В 2017 году планируется 192 мероприятия – как спортивных, так и культурно-массовых, то есть наблюдается тенденция к их увеличению», – отметил он.
«Большая ледовая арена для хоккея с шайбой на 12 тысяч зрителей, переданная в собственность администрации Краснодарского края, стала домашней ареной для клуба «Сочи» Континентальной хоккейной лиги. Наряду с матчами КХЛ в ледовом дворце состоялись турниры Ночной хоккейной лиги, домашний этап Еврохоккейтура, Кубок Первого канала и матч звёзд Континентальной хоккейной лиги, а также ряд культурно-массовых мероприятий: различные концерты, выступления Цирка дю Солей и другие, – сообщил он. – Ледовая арена для кёрлинга «Ледяной куб» на 3 тысячи зрителей находится в собственности ООО «Славобласть» и используется в качестве многофункционального спортивно-развлекательного центра, в том числе является местом проведения тренировочных мероприятий сборной команды России по кёрлингу. На арене проводятся чемпионаты и кубки России, международные, всероссийские и краевые соревнования по кёрлингу среди мужских и женских команд. Также в 2016 году здесь был проведён Кубок и Первенство мира по акробатическому рок-н-роллу. Всего в 2016 году в «Ледяном кубе» было проведено 34 спортивных мероприятия».
«На центральном стадионе «Фишт», который сейчас находится в собственности администрации Краснодарского края, завершается реконструкция футбольного стадиона более чем на 40 тысяч мест. В 2017 году на стадионе пройдут четыре матча Кубка конфедераций FIFA (три групповых матча и один полуфинал), в 2018 году – матчи уровня до четвертьфинала Чемпионата мира по футболу FIFA. Сдача объекта планируется до конца января 2017 года, а первые тестовые соревнования намечены на 28 марта», – объявил министр.
«Таким образом, абсолютное большинство спортивных олимпийских объектов обеспечены круглогодичной загрузкой в рамках проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд России и субъектов Федерации, а также культурно-массовых мероприятий. Наличие спортивных объектов столь высокого уровня позволяет существенно сокращать расходы на проведение тренировочных мероприятий за рубежом, а также претендовать на проведение крупнейших международных соревнований», – резюмировал глава Минспорта России.
Министр также напомнил, что с 2014 по 2016 годы Сочи принял более 320 спортивных мероприятий по летним и зимним видам спорта различного уровня. Из них 71 мероприятие в 2014 году, 94 – в 2015 году, 159 – в 2016 году. Одновременно он сообщил, что в 2017 году на спортивных олимпийских объектах пройдут III зимние Всемирные военные игры, а в 2018 году планируется проведение Кубка мира по санному спорту.
Отметим, что перед началом совещания его участники во главе с Председателем Правительства Российской Федерации посетили спортивные олимпийские объекты Сочи и оценили их высокий уровень использования.
В своём выступлении П. Колобков подчеркнул успешную реализацию проекта использования наследия XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.
Глава Минспорта России отметил, что сегодня горнолыжный курорт «Роза Хутор», в состав которого вошли горнолыжный центр, сноуборд-парк и фристайл-центр, ежедневно в зимний сезон посещают 10,5 тысяч человек.
«Санно-бобслейная трасса вошла в состав Центра спортивной подготовки сборных команд России Министерства спорта Российской Федерации, – продолжил он. – Сейчас трасса используется для проведения тренировочных мероприятий сборных команд России и спортивных соревнований различного уровня. Здесь были проведены Кубок мира по бобслею и скелетону, Кубок мира и Чемпионат Европы по санному спорту, всероссийские соревнования по бобслею и санному спорту. Ежегодная загрузка объекта составляет 9-10 месяцев в году. В 2016 году всего было проведено 22 спортивных мероприятий различного уровня. В 2017 году на трассе запланировано проведение 15 спортивных соревнований различного уровня. Напомню, это единственная трасса в России международного уровня».
«Совмещённый комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» (собственник – «Газпром») – единственный в России лыжно-биатлонный комплекс, расположенный в среднегорье на высоте 850–1430 м над уровнем моря. Это позволяет российским спортсменам готовиться к международным соревнованиям, проходящим на аналогичных высотах за рубежом, – заметил П. Колобков. – В 2014-2016 годах в комплексе проведено более 30 тренировочных мероприятий по биатлону, лыжным гонкам, спортивному ориентированию, горнолыжному спорту и альпинизму. В 2016 году с целью расширения возможностей организации международных и всероссийских соревнований проведены строительные работы по корректировке лыжных трасс. Комплекс получил лицензию Международной федерации лыжного спорта. Такая тенденция по проведению соревнований сохраняется и в 2017 году».
«Уникальный проект реализован на базе малой ледовой арены для хоккея с шайбой и тренировочной ледовой арены для хоккея в Олимпийском парке. В 2014-2015 годах данные объекты принадлежали Минспорту России и функционировали в рамках работы Всероссийского детского спортивно-образовательного центра. В 2015 году детский центр получил новое развитие в рамках созданного фондом «Талант и успех» образовательного центра «Сириус» в связи с чем, ледовые арены были переданы Минспортом России данному центру. Программы центра созданы для работы с детьми, показывающими высокие спортивные результаты в хоккее, фигурном катании и шахматах. Центр работает круглый год. В 2016 году в нём проведено 12 спортивных смен по 24 дня, 2437 спортсменов из более чем 40 регионов России в возрасте от 10 до 17 лет прошли здесь обучение», – сообщил министр.
«Дворец спорта «Айсберг» вошёл в состав Южного федерального центра спортивной подготовки Министерства спорта России. Круглогодичную загрузку «Айсберга» обеспечивают тренировочные мероприятия основного и молодёжного составов сборных команд России и субъектов Российской Федерации, спортивные соревнования по фигурному катанию на коньках, конькобежному спорту, кёрлингу на колясках и следж-хоккею, а также различные культурно-массовые мероприятия. В 2016 году здесь проведено 169 мероприятий, из них спортивных – 74. В 2017 году планируется 192 мероприятия – как спортивных, так и культурно-массовых, то есть наблюдается тенденция к их увеличению», – отметил он.
«Большая ледовая арена для хоккея с шайбой на 12 тысяч зрителей, переданная в собственность администрации Краснодарского края, стала домашней ареной для клуба «Сочи» Континентальной хоккейной лиги. Наряду с матчами КХЛ в ледовом дворце состоялись турниры Ночной хоккейной лиги, домашний этап Еврохоккейтура, Кубок Первого канала и матч звёзд Континентальной хоккейной лиги, а также ряд культурно-массовых мероприятий: различные концерты, выступления Цирка дю Солей и другие, – сообщил он. – Ледовая арена для кёрлинга «Ледяной куб» на 3 тысячи зрителей находится в собственности ООО «Славобласть» и используется в качестве многофункционального спортивно-развлекательного центра, в том числе является местом проведения тренировочных мероприятий сборной команды России по кёрлингу. На арене проводятся чемпионаты и кубки России, международные, всероссийские и краевые соревнования по кёрлингу среди мужских и женских команд. Также в 2016 году здесь был проведён Кубок и Первенство мира по акробатическому рок-н-роллу. Всего в 2016 году в «Ледяном кубе» было проведено 34 спортивных мероприятия».
«На центральном стадионе «Фишт», который сейчас находится в собственности администрации Краснодарского края, завершается реконструкция футбольного стадиона более чем на 40 тысяч мест. В 2017 году на стадионе пройдут четыре матча Кубка конфедераций FIFA (три групповых матча и один полуфинал), в 2018 году – матчи уровня до четвертьфинала Чемпионата мира по футболу FIFA. Сдача объекта планируется до конца января 2017 года, а первые тестовые соревнования намечены на 28 марта», – объявил министр.
«Таким образом, абсолютное большинство спортивных олимпийских объектов обеспечены круглогодичной загрузкой в рамках проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд России и субъектов Федерации, а также культурно-массовых мероприятий. Наличие спортивных объектов столь высокого уровня позволяет существенно сокращать расходы на проведение тренировочных мероприятий за рубежом, а также претендовать на проведение крупнейших международных соревнований», – резюмировал глава Минспорта России.
Министр также напомнил, что с 2014 по 2016 годы Сочи принял более 320 спортивных мероприятий по летним и зимним видам спорта различного уровня. Из них 71 мероприятие в 2014 году, 94 – в 2015 году, 159 – в 2016 году. Одновременно он сообщил, что в 2017 году на спортивных олимпийских объектах пройдут III зимние Всемирные военные игры, а в 2018 году планируется проведение Кубка мира по санному спорту.
Отметим, что перед началом совещания его участники во главе с Председателем Правительства Российской Федерации посетили спортивные олимпийские объекты Сочи и оценили их высокий уровень использования.