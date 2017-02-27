Петербург принял последний операционный визит FIFA перед Кубком Конфедераций
27.02.2017, 19:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 февраля Санкт-Петербург в рамках пятого операционого визита посетила делегация представителей Международной федерации футбола (FIFA), АНО "Арена-2018" и АНО "Организационный комитет "Россия-2018". Это последняя поездка международных экспертов в таком формате в города-организаторы Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Программа визита содержала подобное ознакомление с состоянием нового, многофункционального стадиона в западной части Крестовского острова. В осмотре объекта гостей - директора по проведению соревнований и мероприятий FIFA Колина Смита и генерального директора Оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина - сопровождал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
Члены делегации обошли внешний периметр и практически все высотные отметки внутри чаши стадиона. Игорь Албин рассказал им о том, как "входные группы" и инженерные системы справились с нагрузками во время тестовых мероприятий на 10 и 35 тысяч человек, 11 и 22 февраля, как постепенно наращивалась нагрузка на парковочную зону и пункты контроля доступа. По новому мосту в створе Яхтенной улицы с одного берега на другой уже ездит техника, эта пешеходная артерия способна по своим техническим параметрам пропускать машины специальных и экстренных служб. Делегация, однако, не стала нарушать маршрут визита внеплановым путешествием по новой переправе.
24 февраля внутрь чаши вернулось выкатное поле, с ним уже проделаны работы по устранению вибрации, теперь проводится укрепление домкратами – всего их будет установлено 720 шт., и эти мероприятия закончатся в первых числах марта. Подавляющее большинство инженерных систем стадиона готово, на некоторых завершается пусконаладка, эта работа, по словам вице-губернатора, тоже завершится в марте.
Представители FIFA проверили состояние скайбоксов, раздевалок для команд, медиа-центра и трибун, посетили Единый центр управления стадионом, осмотрели газон футбольного поля.
Выступая перед прессой по окончании осмотра стадиона, директор по проведению соревнований и мероприятий FIFA Колин Смит сказал: "Мы переходим непосредственно на операционный этап, когда все конструктивные элементы выполнены, и мы можем судить о том, каким образом будет функционировать стадион во время проведения матчей. Для меня большое удовольствие и честь стоять перед вами уже без строительной каски... В целом мы удовлетворены выполненной работой по строительству стадиона, хотя до июня предстоит ещё хорошо поработать. Мы считаем, что в июне стадион будет готов к мероприятиям Кубка Конфедераций".
Алексей Сорокин, генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018", в свою очередь заявил: "Сегодня у нас состоялось пленарное заседание утром, на котором мы обсудили все вопросы, связанные не только со стадионом, но и с подготовкой города в целом к Кубку Конфедераций… Мы видим, что город активно вовлечён в подготовку, понимает проблемы, есть ещё рабочие вопросы, которые мы обсуждаем, и это абсолютно нормально на данном этапе подготовки. Думаю, что к Кубку Конфедераций мы подойдём во всеоружии".
Ещё один участник операционного визита - чемпион мира в составе футбольной сборной Испании Карлес Пуйоль так обозначил свои ощущения от стадиона в Санкт-Петербурге: "Отличная работа, отличный стадион! Особенно мне понравилось то, что практически с любой точки стадиона отличный обзор поля открывается, что чрезвычайно важно для зрителей. Я спускался на газон, я стоял на поле, поле замечательное. Несмотря на то, что стадион пуст, я уже представил себе, как стадион полон, и у меня появилось желание взять мяч и попробовать поиграть".
Комментируя состояние поля, представители делегации обратили внимание, что городом была проведена большая работа по решению проблемы вибрации, и имеется план по проведению таких работ на ближайшие две недели. "У нас присутствует высокая степень уверенности, что принятые меры решат эту проблему", - заключил Колин Смит. Сейчас газон "просыпается" после зимы, и специалисты подключают все необходимые системы, чтобы подготовить его к матчам.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин по итогам инспекционного визита отметил, что за период подготовки к мероприятиям Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ во взаимоотношениях города и представителей FIFA "доверия стало больше". "ФИФА и Оргкомитет в рамках визитов выдают целый набор рекомендаций для того, чтобы улучшить спортивную, деловую, транспортную среду вокруг нашего стадиона "Санкт-Петербург Арена", и мы за это благодарны", - сказал он, уточнив, что все замечания городом отрабатываются, и больших проблем нет.
Завтра маршрут 5-го операционного визита будет продолжен в Казани, затем в Сочи и Москве.
Члены делегации обошли внешний периметр и практически все высотные отметки внутри чаши стадиона. Игорь Албин рассказал им о том, как "входные группы" и инженерные системы справились с нагрузками во время тестовых мероприятий на 10 и 35 тысяч человек, 11 и 22 февраля, как постепенно наращивалась нагрузка на парковочную зону и пункты контроля доступа. По новому мосту в створе Яхтенной улицы с одного берега на другой уже ездит техника, эта пешеходная артерия способна по своим техническим параметрам пропускать машины специальных и экстренных служб. Делегация, однако, не стала нарушать маршрут визита внеплановым путешествием по новой переправе.
24 февраля внутрь чаши вернулось выкатное поле, с ним уже проделаны работы по устранению вибрации, теперь проводится укрепление домкратами – всего их будет установлено 720 шт., и эти мероприятия закончатся в первых числах марта. Подавляющее большинство инженерных систем стадиона готово, на некоторых завершается пусконаладка, эта работа, по словам вице-губернатора, тоже завершится в марте.
Представители FIFA проверили состояние скайбоксов, раздевалок для команд, медиа-центра и трибун, посетили Единый центр управления стадионом, осмотрели газон футбольного поля.
Выступая перед прессой по окончании осмотра стадиона, директор по проведению соревнований и мероприятий FIFA Колин Смит сказал: "Мы переходим непосредственно на операционный этап, когда все конструктивные элементы выполнены, и мы можем судить о том, каким образом будет функционировать стадион во время проведения матчей. Для меня большое удовольствие и честь стоять перед вами уже без строительной каски... В целом мы удовлетворены выполненной работой по строительству стадиона, хотя до июня предстоит ещё хорошо поработать. Мы считаем, что в июне стадион будет готов к мероприятиям Кубка Конфедераций".
Алексей Сорокин, генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018", в свою очередь заявил: "Сегодня у нас состоялось пленарное заседание утром, на котором мы обсудили все вопросы, связанные не только со стадионом, но и с подготовкой города в целом к Кубку Конфедераций… Мы видим, что город активно вовлечён в подготовку, понимает проблемы, есть ещё рабочие вопросы, которые мы обсуждаем, и это абсолютно нормально на данном этапе подготовки. Думаю, что к Кубку Конфедераций мы подойдём во всеоружии".
Ещё один участник операционного визита - чемпион мира в составе футбольной сборной Испании Карлес Пуйоль так обозначил свои ощущения от стадиона в Санкт-Петербурге: "Отличная работа, отличный стадион! Особенно мне понравилось то, что практически с любой точки стадиона отличный обзор поля открывается, что чрезвычайно важно для зрителей. Я спускался на газон, я стоял на поле, поле замечательное. Несмотря на то, что стадион пуст, я уже представил себе, как стадион полон, и у меня появилось желание взять мяч и попробовать поиграть".
Комментируя состояние поля, представители делегации обратили внимание, что городом была проведена большая работа по решению проблемы вибрации, и имеется план по проведению таких работ на ближайшие две недели. "У нас присутствует высокая степень уверенности, что принятые меры решат эту проблему", - заключил Колин Смит. Сейчас газон "просыпается" после зимы, и специалисты подключают все необходимые системы, чтобы подготовить его к матчам.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин по итогам инспекционного визита отметил, что за период подготовки к мероприятиям Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ во взаимоотношениях города и представителей FIFA "доверия стало больше". "ФИФА и Оргкомитет в рамках визитов выдают целый набор рекомендаций для того, чтобы улучшить спортивную, деловую, транспортную среду вокруг нашего стадиона "Санкт-Петербург Арена", и мы за это благодарны", - сказал он, уточнив, что все замечания городом отрабатываются, и больших проблем нет.
Завтра маршрут 5-го операционного визита будет продолжен в Казани, затем в Сочи и Москве.