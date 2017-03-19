Россияне взяли золото на Кубке мира по греко-римской борьбе
19.03.2017, 19:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В иранском Абадане завершился Кубок мира по греко-римской борьбе. В финале сборная России победила команду из Азербайджана со счётом 5:3. Третье место заняли спортсмены из Ирана. Они обыграли представителей Турции со счётом 6:2.
В состав сборной России вошли три московских спортсмена. Это Артём Сурков, Давит Чакветадзе и Сергей Семёнов. Нашу страну в командных состязаниях также представляли Мингиян Семёнов и Роман Власов.
Соревнования за Кубок мира по греко-римской борьбе проводят с 1980 года. Сборные СССР и России становились чемпионами 19 раз.
В состав сборной России вошли три московских спортсмена. Это Артём Сурков, Давит Чакветадзе и Сергей Семёнов. Нашу страну в командных состязаниях также представляли Мингиян Семёнов и Роман Власов.
Соревнования за Кубок мира по греко-римской борьбе проводят с 1980 года. Сборные СССР и России становились чемпионами 19 раз.