Российские саночники заняли 2 место в общекомандном зачёте на ЧЕ
07.01.2017, 14:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 января в г. Кенигзее (Германия) завершился Чемпионат Европы по санному спорту, совмещённый с этапом Кубка мира. Было разыграно четыре комплекта наград: в одноместных санях у мужчин и женщин, двухместных санях у мужчин и эстафете.
Российские саночники завоевали две медали.
Сначала «серебро» завоевала Татьяна Иванова, показавшая результат 51, 329 секунды, но уступившая победительнице женской гонки Натали Гайзенбергер из Германии 0,151 секунды. Третьей стала также немецкая саночница Татьяна Хюфнер (51,433). Отметим, что в связи с погодными условиями был отменён второй заезд в соревнованиях среди женщин и результаты подведены по итогам первого.
Т. Иванова прокомментировала своё выступление представителям прессы. «С одной стороны, конечно, расстроилась немного, что была лишь одна попытка, ведь я могла «додавить» немку во втором заезде. А с другой стороны, кто знает, чем бы все обернулось. Поэтому я безумно рада медали», – сказала она.
Затем золотую награду выиграл Семён Павличенко, по сумме двух заездов показавший результат 1 минута 38,363 секунды. Вторым в этой дисциплине стал немец Ральф Палик (1.38,611), третьим – австриец Вольфганг Киндль (1.38,823).
В заездах двоек россияне медалей не завоевали. Лучший результат показал экипаж Андрей Богданов / Андрей Медведев, ставший шестым. В эстафете российской команде, к сожалению, не удалось финишировать.
Вместе с тем, главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко дал положительную оценку выступлению своих подопечных.
Российские саночники завоевали две медали.
Сначала «серебро» завоевала Татьяна Иванова, показавшая результат 51, 329 секунды, но уступившая победительнице женской гонки Натали Гайзенбергер из Германии 0,151 секунды. Третьей стала также немецкая саночница Татьяна Хюфнер (51,433). Отметим, что в связи с погодными условиями был отменён второй заезд в соревнованиях среди женщин и результаты подведены по итогам первого.
Т. Иванова прокомментировала своё выступление представителям прессы. «С одной стороны, конечно, расстроилась немного, что была лишь одна попытка, ведь я могла «додавить» немку во втором заезде. А с другой стороны, кто знает, чем бы все обернулось. Поэтому я безумно рада медали», – сказала она.
Затем золотую награду выиграл Семён Павличенко, по сумме двух заездов показавший результат 1 минута 38,363 секунды. Вторым в этой дисциплине стал немец Ральф Палик (1.38,611), третьим – австриец Вольфганг Киндль (1.38,823).
В заездах двоек россияне медалей не завоевали. Лучший результат показал экипаж Андрей Богданов / Андрей Медведев, ставший шестым. В эстафете российской команде, к сожалению, не удалось финишировать.
Вместе с тем, главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко дал положительную оценку выступлению своих подопечных.