Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на Кубке IBU в итальянском Мартелле
07.01.2017, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Два промаха не стали помехой для победы Александра Логинова в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в итальянском Мартелле. На 44,2 секунды россиянин опередил второго призёра Мартина Фемстейневика. Также в десятку лучших пробился Алексей Волков.
1. Александр Логинов (Россия) — 24.34,0 (2)
2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) +44,2 (0)
3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) +1.23,4 (1).
1. Александр Логинов (Россия) — 24.34,0 (2)
2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) +44,2 (0)
3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) +1.23,4 (1).