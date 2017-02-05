Сергей Корастылёв прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на Всемирной Универсиаде в Алма-Ате, где российская команда выиграла золото:

«Несмотря на то, что Семён передал мне эстафету с преимуществом, я всё равно не был ни в чём уверен. Это же биатлон, всё может случиться. Я просто делал свою работу. И вся команда отработала сегодня на отлично и показала результат».