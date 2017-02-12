Стадион "Санкт-Петербург" прошёл первую "народную проверку"
12.02.2017, 16:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 февраля новый спортивно-развлекательный комплекс в западной части Крестовского острова, больше известный как «Зенит-Арена», а на период мероприятий FIFA в 2017-2018 гг. получивший название стадион «Санкт-Петербург», прошёл «народную проверку» - на объект, введённый в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, пришли первые 10 тысяч посетителей.
Их ожидала обширная развлекательная программа - мото-шоу, роллеры, райдеры, танцоры, музыканты и специальный футбольный гость - легенда "Зенита" Вячеслав Малафеев. Во время шоу было сделано историческое панорамное фото первых посетителей стадиона, которое символизирует начало функционирования этого долгожданного и грандиозного объекта для города и горожан. В числе участников акции «Первый посетитель» были губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Организаторы акции заверили, что изучат мнения и замечания первых посетителей и примут все необходимые меры, чтобы довести объект до безупречного состояния.
По завершении шоу-программы вице-губернатор Игорь Албин пообщался с журналистами в пресс-центре мероприятия. «Всё прошло штатно», оценил он итоги акции «Первый посетитель» и выразил отдельные слова благодарности жителям Петербурга, которые побывали на первом техническом тестовом мероприятии, смирились с неудобствами и элементами дискомфорта. «Мы ведём мониторинг в социальных сетях, общаемся со всеми эксплуатирующими организациями, в течение подготовки к техническому тестингу и в ходе мероприятия было постоянное взаимодействие инженерных служб, генерального подрядчика, футбольного клуба «Зенит». Всё, что у нас вызывает вопросы, мы брали на заметку для того, чтобы оперативно исправить и сделать наш культурно-спортивный комплекс лучшим для зрителей, удобным для артистов и сделать его гордостью Санкт-Петербурга», – сказал Игорь Албин.
Вице-губернатор обозначил примерную оценочную стоимость строительства нового городского объекта - 43 млрд рублей. В рамках этой суммы сейчас продолжаются работы по устранению вибрации выкатного поля, которые должны быть полностью завершены в первых числах марта, их оценочная стоимость составляет порядка 120 млн рублей.
Город взаимодействует с футбольным клубом «Зенит» по вопросу передачи объекта эксплуатирующей организации. До заключения договора концессии объект будет передан клубу на основании договора о передаче в безвозмездное пользование, на это, по словам вице-губернатора, требуется ещё около месяца.
Общественники, участвовавшие в первом тестинге, по окончании брифинга подарили Игорю Албину боксёрские перчатки для «более эффективного воздействия на нерадивых подрядчиков».
На 22 февраля намечено ещё одно тестовое мероприятие в новом спортивно-развлекательном комплексе Крестовского острова – концертная программа с охватом 35 тысяч посетителей. Его организаторы, СПб ГУП «Городской центр размещения рекламы» и команда NCA, заявили о подготовке уникального проекта — Первого фестиваля «Радио Зенит», где выступят такие яркие коллективы и исполнители, как «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, The Hatters.
24 февраля выкатное поле стадиона будет задвинуто с внешнего периметра внутрь чаши стадиона и начнётся его подготовка к футбольным матчам.
Их ожидала обширная развлекательная программа - мото-шоу, роллеры, райдеры, танцоры, музыканты и специальный футбольный гость - легенда "Зенита" Вячеслав Малафеев. Во время шоу было сделано историческое панорамное фото первых посетителей стадиона, которое символизирует начало функционирования этого долгожданного и грандиозного объекта для города и горожан. В числе участников акции «Первый посетитель» были губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Организаторы акции заверили, что изучат мнения и замечания первых посетителей и примут все необходимые меры, чтобы довести объект до безупречного состояния.
По завершении шоу-программы вице-губернатор Игорь Албин пообщался с журналистами в пресс-центре мероприятия. «Всё прошло штатно», оценил он итоги акции «Первый посетитель» и выразил отдельные слова благодарности жителям Петербурга, которые побывали на первом техническом тестовом мероприятии, смирились с неудобствами и элементами дискомфорта. «Мы ведём мониторинг в социальных сетях, общаемся со всеми эксплуатирующими организациями, в течение подготовки к техническому тестингу и в ходе мероприятия было постоянное взаимодействие инженерных служб, генерального подрядчика, футбольного клуба «Зенит». Всё, что у нас вызывает вопросы, мы брали на заметку для того, чтобы оперативно исправить и сделать наш культурно-спортивный комплекс лучшим для зрителей, удобным для артистов и сделать его гордостью Санкт-Петербурга», – сказал Игорь Албин.
Вице-губернатор обозначил примерную оценочную стоимость строительства нового городского объекта - 43 млрд рублей. В рамках этой суммы сейчас продолжаются работы по устранению вибрации выкатного поля, которые должны быть полностью завершены в первых числах марта, их оценочная стоимость составляет порядка 120 млн рублей.
Город взаимодействует с футбольным клубом «Зенит» по вопросу передачи объекта эксплуатирующей организации. До заключения договора концессии объект будет передан клубу на основании договора о передаче в безвозмездное пользование, на это, по словам вице-губернатора, требуется ещё около месяца.
Общественники, участвовавшие в первом тестинге, по окончании брифинга подарили Игорю Албину боксёрские перчатки для «более эффективного воздействия на нерадивых подрядчиков».
На 22 февраля намечено ещё одно тестовое мероприятие в новом спортивно-развлекательном комплексе Крестовского острова – концертная программа с охватом 35 тысяч посетителей. Его организаторы, СПб ГУП «Городской центр размещения рекламы» и команда NCA, заявили о подготовке уникального проекта — Первого фестиваля «Радио Зенит», где выступят такие яркие коллективы и исполнители, как «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, The Hatters.
24 февраля выкатное поле стадиона будет задвинуто с внешнего периметра внутрь чаши стадиона и начнётся его подготовка к футбольным матчам.