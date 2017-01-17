ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стал известен состав сборной России по биатлону на Всемирную зимнюю Универсиаду. Соревнования пройдут 29 января-8 февраля 2017 года в Алматы (Казахстан). Биатлонисты примут участие в индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования, масс-стартах и смешанной эстафете.

Мужчины: Максим Буртасов, Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Александр Печенкин, Иван Печенкин, Семен Сучилов, Сергей Корастылев.

Женщины: Маргарита Васильева, Тамара Воронина, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Инна Смирнова, Ольга Шестерикова, Надежда Дубова.