Старых заняла 15-е место в масс-старте на ЧМ
19.02.2017, 16:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ирина Старых финишировала 15–й в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Татьяна Акимова заняла 23–е место.
Победу в гонке одержала Лаура Дальмайер.
Масс-старт. Женщины.
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 33:13.8 (0)
2. Сьюзен Данкли (США) +4.6 (0)
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +20.1 (1)
Победу в гонке одержала Лаура Дальмайер.
Масс-старт. Женщины.
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 33:13.8 (0)
2. Сьюзен Данкли (США) +4.6 (0)
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +20.1 (1)