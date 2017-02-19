ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ирина Старых финишировала 15–й в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Татьяна Акимова заняла 23–е место.

Победу в гонке одержала Лаура Дальмайер.

Масс-старт. Женщины.

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 33:13.8 (0)

2. Сьюзен Данкли (США) +4.6 (0)

3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +20.1 (1)