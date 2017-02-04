Тимур Махамбетов стал третьим в гонке преследования на Кубке IBU в Осрблье
04.02.2017, 17:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российский биатлонист Тимур Махамбетов стал призёром гонки преследования на этапе Кубка IBU в Осрблье. В борьбе за второе место он уступил 0,1 секунды именитому норвежцу Тарьею Бё.
Победителем гонки стал другой норвежец Кристофер Шелвик. Победитель спринта Алексей Волков занял четвёртое место.
Результаты гонки в Осрблье (Словакия). Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. Кристофер Шелвик (Норвегия) — 31.24,2 (0)
2. Тарьей Бё (Норвегия) +14,5 (2)
3. Тимур Махамбетов (Россия) +14,6 (1)
4. Алексей Волков (Россия) +40,7 (1)
10. Дмитрий Малышко (Россия) +2.03,3 (6)
17. Юрий Шопин (Россия) +2.35,3 (4)
21. Алексей Слепов (Россия) +2.56,8 (5)
48. Пётр Пащенко (Россия) +7.24,0 (8)
Победителем гонки стал другой норвежец Кристофер Шелвик. Победитель спринта Алексей Волков занял четвёртое место.
Результаты гонки в Осрблье (Словакия). Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. Кристофер Шелвик (Норвегия) — 31.24,2 (0)
2. Тарьей Бё (Норвегия) +14,5 (2)
3. Тимур Махамбетов (Россия) +14,6 (1)
4. Алексей Волков (Россия) +40,7 (1)
10. Дмитрий Малышко (Россия) +2.03,3 (6)
17. Юрий Шопин (Россия) +2.35,3 (4)
21. Алексей Слепов (Россия) +2.56,8 (5)
48. Пётр Пащенко (Россия) +7.24,0 (8)