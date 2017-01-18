Три бронзовые медали Кубка России по шорт-треку завоевали спортсмены из Москвы
18.01.2017, 11:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Три медали бронзового отлива достались московским спортсменам в финале Кубка России по шорт-треку, который прошёл в Рыбинске.
В забеге на 1500 метров третье место занял Тимур Захаров. Первым стал Владимир Григорьев из Московской области, а серебряную медаль завоевал Даниил Ейбог, представляющий Тверскую область и Санкт-Петербург.
Ещё одну бронзовую медаль Тимур Захаров выиграл в многоборье. Он снова уступил Владимиру Григорьеву (золото) и Даниилу Ейбогу (серебро).
Московские спортсменки Анастасия Кушу, Лия Степанова, Вера Терентьева и Наталья Плугина заняли третье место в эстафете на три тысячи метров. Выиграла состязания первая команда Ярославской области, серебряные медали достались спортсменкам из Подмосковья.
В забеге на 1500 метров третье место занял Тимур Захаров. Первым стал Владимир Григорьев из Московской области, а серебряную медаль завоевал Даниил Ейбог, представляющий Тверскую область и Санкт-Петербург.
Ещё одну бронзовую медаль Тимур Захаров выиграл в многоборье. Он снова уступил Владимиру Григорьеву (золото) и Даниилу Ейбогу (серебро).
Московские спортсменки Анастасия Кушу, Лия Степанова, Вера Терентьева и Наталья Плугина заняли третье место в эстафете на три тысячи метров. Выиграла состязания первая команда Ярославской области, серебряные медали достались спортсменкам из Подмосковья.