Уфа примет Чемпионат Европы по мотогонкам на льду
24.02.2017, 16:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 25 по 26 февраля в Уфе на площадке стадиона «Строитель» пройдёт XXI Чемпионат Европы по мотогонкам на льду.
Из 20 предыдущих Чемпионатов Европы 17 состоялось на территории России и всего три – за ее пределами: в Германии, Польше и Нидерландах. Причём столица Башкортостана принимает уже седьмой турнир.
Первый чемпионат Европы состоялся в 1964 году и включил из отборочное соревнование для иностранных гонщиков и пятиэтапный финал, проводившийся в Ленинграде, Уфе и Москве. Одержав победу в первых трёх этапах – ленинградском и двух уфимских, – чемпионский титул досрочно завоевал уфимец Габдрахман Кадыров.
В чемпионате Европы 2017 года примут участие гонщики десяти стран: России, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии, Чехии, Бельгии, Норвегии, Швейцарии и Польши.
Из 20 предыдущих Чемпионатов Европы 17 состоялось на территории России и всего три – за ее пределами: в Германии, Польше и Нидерландах. Причём столица Башкортостана принимает уже седьмой турнир.
Первый чемпионат Европы состоялся в 1964 году и включил из отборочное соревнование для иностранных гонщиков и пятиэтапный финал, проводившийся в Ленинграде, Уфе и Москве. Одержав победу в первых трёх этапах – ленинградском и двух уфимских, – чемпионский титул досрочно завоевал уфимец Габдрахман Кадыров.
В чемпионате Европы 2017 года примут участие гонщики десяти стран: России, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии, Чехии, Бельгии, Норвегии, Швейцарии и Польши.