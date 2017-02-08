В Чувашии набирает популярность хоккей в валенках
08.02.2017, 15:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Козловском районе Чувашии набирает популярность игра родом из советских дворов, одно из увлекательных спортивных состязаний – хоккей в валенках. Главный атрибут этого вида спорта – это мягкие, удобные валенки и клюшка. Щитки и каски для такого хоккея не нужны, т.к. играют здесь не шайбой, а мячом. В спортивных баталиях участвуют учащиеся общеобразовательных организаций Козловского района.
Сегодня, 8 февраля, на хоккейной коробке Еметкинского сельского поселения прошли первые зональные игры. Участниками стали учащиеся МБОУ «Еметкинская СОШ», МБОУ «Тюрлеминская СОШ» и МБОУ «Янгильдинская ООШ».
Отметим, основной целью турнира является развитие массового спорта в каждом дворе, деревне, селе, районе, профилактика детской преступности, предупреждение табакокурения, алкоголизма и наркомании, а также привлечение детей, которые состоят на различных видах профилактического учета, к спорту.
Так, в составе команды Еметкинской СОШ в соревновании принимали участие трое детей, стоящие на внутришкольном учете. По словам педагогов школы, такие соревнования оказывают на них положительные изменения в поведении и взаимоотношениях с окружающими, а также приобщают к ведению здорового образа жизни.
В первой игре встретились команды Еметкинской СОШ и Тюрлеминской СОШ, со счетом 7:1 вперед вырвалась команда Тюрлеминская СОШ. Вторая игра состоялась между Янгильдинской ООШ и Еметкинской СОШ. Все команды отчаянно боролись и старались не уступать соперникам. Но все же определились победители – это команда «Тюрлеминской СОШ».
16 февраля планируется провести игры 2 зоны, куда входят команды МБОУ «Андреево-Базарская СОШ», МБОУ «Байгуловская СОШ», МБОУ «Карачевская ООШ» и МБОУ «Карамышевская СОШ».
25 февраля на хоккейной коробке АУ ДО ДЮСШ-ФОК «Атăл» стартует воторой этап игры, где продолжится борьба за главный кубок.
Сегодня, 8 февраля, на хоккейной коробке Еметкинского сельского поселения прошли первые зональные игры. Участниками стали учащиеся МБОУ «Еметкинская СОШ», МБОУ «Тюрлеминская СОШ» и МБОУ «Янгильдинская ООШ».
Отметим, основной целью турнира является развитие массового спорта в каждом дворе, деревне, селе, районе, профилактика детской преступности, предупреждение табакокурения, алкоголизма и наркомании, а также привлечение детей, которые состоят на различных видах профилактического учета, к спорту.
Так, в составе команды Еметкинской СОШ в соревновании принимали участие трое детей, стоящие на внутришкольном учете. По словам педагогов школы, такие соревнования оказывают на них положительные изменения в поведении и взаимоотношениях с окружающими, а также приобщают к ведению здорового образа жизни.
В первой игре встретились команды Еметкинской СОШ и Тюрлеминской СОШ, со счетом 7:1 вперед вырвалась команда Тюрлеминская СОШ. Вторая игра состоялась между Янгильдинской ООШ и Еметкинской СОШ. Все команды отчаянно боролись и старались не уступать соперникам. Но все же определились победители – это команда «Тюрлеминской СОШ».
16 февраля планируется провести игры 2 зоны, куда входят команды МБОУ «Андреево-Базарская СОШ», МБОУ «Байгуловская СОШ», МБОУ «Карачевская ООШ» и МБОУ «Карамышевская СОШ».
25 февраля на хоккейной коробке АУ ДО ДЮСШ-ФОК «Атăл» стартует воторой этап игры, где продолжится борьба за главный кубок.