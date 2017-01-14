В Чувашии появятся лыжные трассы с искусственным освещением
14.01.2017, 17:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 21 января в Моргаушском районе откроется новая лыжная трасса, которая будет дополнительно освещаться в темное время суток. Министр спорта республики Сергей Шелтуков рассказал, что таким образом продолжает претворяться в жизнь инициатива Главы Чувашии Михаила Игнатьева по созданию комфортных условий для занятий спортом.
По данным Минспорта, лыжные трассы с искусственным освещением уже действуют в Канашском, Комсомольском и Батыревском районах. При этом они бесплатны как для профессионалов, так и для всех любителей лыжного спорта.
Михаил Игнатьев личным примером неоднократно показывал важность и необходимость активного образа жизни. 4 декабря он одним из первых протестировал новую лыжную трассу в Центре зимних видов спорта г. Чебоксары. Там же вместе с семьей он проводил время на новогодних каникулах. «Для меня очень значимо, что на трассах становиться все больше семей, где на лыжи встают и бабушки с дедушками, и мамы с папами, их дети и внуки. Такие занятия спортом не только заряжают положительной энергией дух и тело, а служат укреплению семейных ценностей», – говорит Глава Чувашии.
Отметим, спортивные учреждения Чувашии пользуются популярностью у спортсменов из других регионов страны. Только за период новогодних праздников на базе Центра зимних видов спорта в Чебоксарах подготовительные сборы прошли команды по академической гребле и самбо из Москвы.
По данным Минспорта, лыжные трассы с искусственным освещением уже действуют в Канашском, Комсомольском и Батыревском районах. При этом они бесплатны как для профессионалов, так и для всех любителей лыжного спорта.
Михаил Игнатьев личным примером неоднократно показывал важность и необходимость активного образа жизни. 4 декабря он одним из первых протестировал новую лыжную трассу в Центре зимних видов спорта г. Чебоксары. Там же вместе с семьей он проводил время на новогодних каникулах. «Для меня очень значимо, что на трассах становиться все больше семей, где на лыжи встают и бабушки с дедушками, и мамы с папами, их дети и внуки. Такие занятия спортом не только заряжают положительной энергией дух и тело, а служат укреплению семейных ценностей», – говорит Глава Чувашии.
Отметим, спортивные учреждения Чувашии пользуются популярностью у спортсменов из других регионов страны. Только за период новогодних праздников на базе Центра зимних видов спорта в Чебоксарах подготовительные сборы прошли команды по академической гребле и самбо из Москвы.