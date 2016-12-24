В Екатеринбурге стартовали соревнования на "Приз памяти Н. Романова и Б. Белоносова"
24.12.2016, 11:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Екатеринбурге стартовали межрегиональные соревнования среди юношей и девушек 2000–01 годов рождения на приз памяти Николая Романова и Бориса Белоносова. В первые день соревнований югорчанка Анастасия Комлева и тюменец Роман рассказов одержали победы в индивидуальных гонках.
Межрегиональное соревнование. Екатеринбург. Индивидуальная гонка, 10 км. Средние юноши
1. Роман Рассказов (Тюменская обл.) — 37.02,7 (5)
2. Александр Бабушкин (Тюменская обл.) +1.04,2 (3)
3. Артём Амирбеков (Свердловская обл.) +2.09,7 (5).
Межрегиональное соревнование. Екатеринбург. Индивидуальная гонка, 10 км. Средние юноши
1. Роман Рассказов (Тюменская обл.) — 37.02,7 (5)
2. Александр Бабушкин (Тюменская обл.) +1.04,2 (3)
3. Артём Амирбеков (Свердловская обл.) +2.09,7 (5).