ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 января 2017 года уже в четвёртый раз в Москве состоится этап мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр "Grand Prix de Russie". Шоу традиционно пройдёт на специально возведённом уникальном трамплине высотой 50 метров и длиной более 200 метров, расположенном на территории Гребного канала в Крылатском.

В соревнованиях примут участие более 30-и сильнейших райдеров России, США и Европы, среди которых участники Олимпийских игр в Сочи, победители чемпионатов Мира, этапов Кубка мира и X-Games - Роопе Тонтери (Финляндия), Антуан Трюшон (Канада), Нуути Ниемеля (Финляндия), Антон Мамаев, Александр Смелов, Антон Лаврентьев (Россия) и многие другие.

Grand Prix de Russie – это соревнование в одной из самых зрелищных дисциплин экстремальных видов спорта.

Мировой тур по сноуборду пройдёт в дисциплине "биг-эйр". На соревнованиях по "биг-эйр" сноубордисты выполняют в полёте различные трюки. Выступления участников оценивают по сложности трюков, динамике, "чистоте" и красоте исполнения.

Заезды райдеров будут чередоваться с головокружительными трюками самого зрелищного из существующих на сегодняшний день разновидностей мотоспорта – FMX. Трюки будут исполнять Алексей Колесников и его команда. Колесников – единственный российский участник мировых этапов Red Bull X-Fighters, основоположник FMX в России. Именно он первым в нашей стране сделал бэкфлип (сальто назад). На сегодняшний день Алексей Колесников, или 'Калашников', как зовут его коллеги по цеху, входит в двадцатку топ-райдеров планеты.