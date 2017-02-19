ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столичном дворце спорта «Мегаспорт» в течение двух дней, 18 и 19 февраля, звезды мирового футбола сражались за «Кубок Легенд имени Константина Ерёменко».



Этот турнир стал уже девятым по счету. Впервые в Москве «Кубок Легенд» состоялся в 2009 году. Ежегодно сильнейшие футболисты мира, которые еще вчера радовали миллионы болельщиков по всему миру, выявляют сильнейшего в российской столице.



В течение двух дней московская публика наслаждалась игрой в исполнении таких звезд, как Франк Де Бур, Пьер Ван Хойдонк, Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Джанлука Дзамбротта и Венсен Кандела. По традиции мощный состав выставила сборная России, за которую сыграли Валерий Карпин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.