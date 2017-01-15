В Москве завершился рождественский турнир по волейболу на снегу
15.01.2017, 19:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве, в Центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе состоялся рождественский турнир по волейболу на снегу. Эта разновидность Игры в прошлом году Министерством спорта РФ была официально признана спортивной дисциплиной.
Результаты турнира:
МУЖЧИНЫ
1. Андрей Моторыкин – Александр Моторыкин (ВУМО РФ)
2. Иван Алтухов – Даниил Павлюков (Кировская ДЮСШ Москвы)
3. Никита Булганов – Дмитрий Кобрин (UFO)
МИКСТ
1. Ирина Федорова – Николай Винаков («Оливьешки»)
2. Алла Артюшина – Ахмед Ибрагимов
3. Валерия Тихоненко – Владислав Фадеев
Результаты турнира:
МУЖЧИНЫ
1. Андрей Моторыкин – Александр Моторыкин (ВУМО РФ)
2. Иван Алтухов – Даниил Павлюков (Кировская ДЮСШ Москвы)
3. Никита Булганов – Дмитрий Кобрин (UFO)
МИКСТ
1. Ирина Федорова – Николай Винаков («Оливьешки»)
2. Алла Артюшина – Ахмед Ибрагимов
3. Валерия Тихоненко – Владислав Фадеев