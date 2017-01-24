В Новосибирске стартовали первенства СФО и ДФО среди юношей и девушек
24.01.2017, 14:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Новосибирске стартовали первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей и девушек 2000–01 годов рождения. В первый день прошли индивидуальные гонки, победителями которых в СФО стали Артём Анисимов и Дарья Лутсенко, а в ДФО — Илья Жуков и Екатерина Чипига.
Первенство СФО. Новосибирск. Индивидуальная гонка, 10 км. Средние юноши
1. Артём Анисимов (Красноярский кр.) — 37.21,3 (6)
2. Антон Лукьянов (Омская обл.) +37,9 (3)
3. Егор Заречный (Новосибирская обл.) +1.30,7 (5)
Итоговые результаты
Первенство СФО. Новосибирск. Индивидуальная гонка, 7,5 км. Средние девушки
1. Дарья Лустенко (Красноярский кр.) — 34.32,4 (3)
2. Анастасия Минченко (Красноярский кр.) +2.35,4 (4)
3. Анастасия Бражкина (Красноярский кр.) +2.38,8 (4).
Первенство СФО. Новосибирск. Индивидуальная гонка, 10 км. Средние юноши
1. Артём Анисимов (Красноярский кр.) — 37.21,3 (6)
2. Антон Лукьянов (Омская обл.) +37,9 (3)
3. Егор Заречный (Новосибирская обл.) +1.30,7 (5)
Итоговые результаты
Первенство СФО. Новосибирск. Индивидуальная гонка, 7,5 км. Средние девушки
1. Дарья Лустенко (Красноярский кр.) — 34.32,4 (3)
2. Анастасия Минченко (Красноярский кр.) +2.35,4 (4)
3. Анастасия Бражкина (Красноярский кр.) +2.38,8 (4).