В Петербурге подвели итоги массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017"
12.02.2017, 09:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 11 февраля в Северной столице прошла XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017».
По традиции главный старт соревнований состоялся в посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга, где для любителей зимних видов спорта был организован настоящий спортивный праздник с выступлениями творческих коллективов города.
В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие вице-губернатор Владимир Кириллов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, олимпийские чемпионки по лыжным гонкам Любовь Мухачева, Мария Гусакова и Нина Балдычева, олимпийский чемпион по биатлону Юрий Кашкаров и другие почётные гости.
Приветствуя участников и гостей спортивного праздника, Владимир Кириллов подчеркнул, что в Санкт-Петербурге лыжный спорт имеет особую популярность. О чем свидетельствует и многотысячное участие горожан в «Лыжне России». Владимир Кириллов пожелал участникам соревнований крепкого здоровья, удачи и ярких спортивных впечатлений.
Вице-губернатор лично оценил готовность спортивной трассы, возглавив центральный старт лыжной гонки.
В это же время массовые соревнования состоялись во всех районах Санкт-Петербурга. В общей сложности участие в «Лыжне России-2017» приняли 27,5 тыс. горожан. На старты вышли как профессиональные лыжники, так и любители этого вида спорта. Для каждой категории участников были подобраны соответствующие дистанции.
По традиции главный старт соревнований состоялся в посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга, где для любителей зимних видов спорта был организован настоящий спортивный праздник с выступлениями творческих коллективов города.
В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие вице-губернатор Владимир Кириллов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, олимпийские чемпионки по лыжным гонкам Любовь Мухачева, Мария Гусакова и Нина Балдычева, олимпийский чемпион по биатлону Юрий Кашкаров и другие почётные гости.
Приветствуя участников и гостей спортивного праздника, Владимир Кириллов подчеркнул, что в Санкт-Петербурге лыжный спорт имеет особую популярность. О чем свидетельствует и многотысячное участие горожан в «Лыжне России». Владимир Кириллов пожелал участникам соревнований крепкого здоровья, удачи и ярких спортивных впечатлений.
Вице-губернатор лично оценил готовность спортивной трассы, возглавив центральный старт лыжной гонки.
В это же время массовые соревнования состоялись во всех районах Санкт-Петербурга. В общей сложности участие в «Лыжне России-2017» приняли 27,5 тыс. горожан. На старты вышли как профессиональные лыжники, так и любители этого вида спорта. Для каждой категории участников были подобраны соответствующие дистанции.