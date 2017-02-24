ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Тюмени продолжается первенство Уральского федерального округа. В спринте у мужчин с одним промахом победу одержал хантымансиец Евгений Боярских.



У женщин также первенствовала представительница Югры Кристина Смирнова, опередившая на 3,4 секунды Ларису Куклеву.



Чемпионат ПФО. Тюмень. Спринт, 10 км. Мужчины



1. Евгений Боярских (ХМАО) — 26.08,1 (1)

2. Дмитрий Иванов (ХМАО) +13,0 (1)

3. Илья Серков (Тюменская обл.) +20,3 (1)



Итоговые результаты



Чемпионат ПФО. Тюмень. Спринт, 7,5 км. Женщины



1. Кристина Смирнова (ХМАО) — 21.23,8 (0)

2. Лариса Куклина (ЯНАО) +3,4 (0)

3. Екатерина Шумилова (ХМАО) +7,3 (1)