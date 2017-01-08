Зимний велопарад в Москве собрал более 500 участников
08.01.2017, 17:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 января прошёл второй зимний Московский Велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в столице из-за сильных морозов, организаторы решили провести заезд, который в общей сложности собрал более 500 участников.
Департамент транспорта рекомендовал организаторам и участникам крайне внимательно отнестись к участию в велопараде и соблюдению техники безопасности из-за аномальных холодов, которые установились в столице. Днём воскресенья в Москве температура воздуха составила -27…-25 мороза.
На старте и финише велопарада в обязательном порядке дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи столичного Департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, готовые оказать необходимую помощь. Те, кто принял участие в заезде, прислушались к рекомендациям Департамента Транспорта и ответственно отнеслись к своему здоровью – смогли подобрать соответствующую экипировку и утеплиться согласно погодным условиям. Ни один из участников зимнего велопарада не обратился к врачам после его окончания.
Департамент транспорта рекомендовал организаторам и участникам крайне внимательно отнестись к участию в велопараде и соблюдению техники безопасности из-за аномальных холодов, которые установились в столице. Днём воскресенья в Москве температура воздуха составила -27…-25 мороза.
На старте и финише велопарада в обязательном порядке дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи столичного Департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, готовые оказать необходимую помощь. Те, кто принял участие в заезде, прислушались к рекомендациям Департамента Транспорта и ответственно отнеслись к своему здоровью – смогли подобрать соответствующую экипировку и утеплиться согласно погодным условиям. Ни один из участников зимнего велопарада не обратился к врачам после его окончания.