ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Правительстве РФ под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева состоялось селекторное совещание, посвящённое готовности системы образования к началу учебного года.



В наступающем учебном году число учащихся составит порядка 30 млн человек, из них за парты сядут 15,5 миллионов школьников – почти на миллион больше, чем год назад. Увеличится и число дошкольников, и первоклассников, а также студентов колледжей и техникумов.



Дмитрий Медведев проинформировал участников совещания о положительной динамике в области строительства новых школ, а также о работе по обновлению уже существующих зданий и проведению капитального ремонта.



"К 1 сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года еще 94. В них сможет учиться почти 100 тысяч человек. Динамика очень неплохая. Столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда", - сказал премьер-министр.



"Школы, независимо от того, где они находятся, старые они или новые, не должны нуждаться в чем-либо – от мелочей и заканчивая более серьезными вещами. Я имею в виду и средства обучения, и учебники, и компьютеры, и высокоскоростной интернет, и более фундаментальные, сложные вещи, такие как современные спортзалы, столовые, транспорт, включая школьные автобусы", - подчеркнул Дмитрий Медведев.



Он уточнил, что только в текущем году на эти цели Правительством РФ выделено 3 миллиарда рублей.



С докладом об актуальной ситуации в российской системе образования и подготовке к началу учебного года выступила глава Минобрнауки России Ольга Васильева.



Она обратила внимание на то, что «главным из основных направлений всегда остается обеспечение доступности и безопасности образования на всех его уровнях».



Министр сообщила о работе, которая ведется по обеспечению доступности дошкольного образования. Она проинформировала об активном развитии вариативных форм дополнительного образования: консультативных центрах для родителей и дошкольных группах при вузах.



"Регионы продолжают мероприятия, направленные на создание доступного дошкольного образования, и только в этом году запланировано ввести 80 тысяч дополнительных мест. Увеличилась доля частных организаций дошкольного образования на 47 процентов с числом участников и воспитанников в них – до 60 процентов", - сообщила глава ведомства.



Новый импульс развития получила и система дополнительного образования. В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» были открыты новые направления – естественно-научные, технические. По всей стране созданы 40 «Кванториумов», в которых занимаются 28 тысяч детей.



В рамках исполнения майских указов Президента РФ выросла в среднем ежемесячная заработная плата по всем уровням образования по сравнению с первым полугодием 2016 года.Так, к примеру, в дошкольном образовании уровень заработной платы увеличился на 5% и составляет 29 300 рублей (в 2016 году – 27 900 рублей). Заработная плата учителей - 33 200 рублей (в 2016 году – 32 000 рублей). Увеличилась зарплата и в сфере дополнительного образования.



Министр также коснулась темы обеспечения школ учебниками: "На сегодняшний день закуплено 30 миллионов новых учебников, а общее количество пособий в фондах библиотек составляет 195 миллионов. И сразу хочу губернаторам подчеркнуть, что эти учебники соответствуют действующему перечню, потому что министерство только еще работает над экспертизой для нового перечня учебников. Все учебники действуют и входят в состав федерального перечня учебников".