2-3 марта состоялись переговоры представителей транспортных ведомств России и Греции
05.03.2017, 10:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В переговорах приняли участие эксперты Министерства транспорта РФ и Министерства инфраструктуры и транспорта Греческой Республики. Российскую делегацию возглавил генеральный директор ФБУ "Росавтотранс" Алексей Двойных, греческую – директор Департамента комбинированных перевозок Министерства инфраструктуры и транспорта Греческой Республики Триантафиллос Папатриантафиллу.
В ходе встречи российская сторона обратила особое внимание греческих коллег на то, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана или Киргизской Республики через территорию России осуществляются только с территории Республики Беларусь. При этом, необходимым условием является применение к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), функционирующих на основе системы ГЛОНАСС.
Кроме того, российская делегация проинформировала о правилах наложения (снятия) и применения пломб с ГЛОНАСС и о порядке осуществления контроля за международными транзитными автомобильными и железнодорожными перевозками грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию России.
Стороны также обсудили осуществление автомобильных грузоперевозок по действующей на территории России системе взимания платы "Платон". Согласно постановлению Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 120, с 15 апреля этого года плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автодорогам транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, сосиавит 3,06 рублей за километр. Данное Постановление распространяется в том числе и на национальных перевозчиков.
В свою очередь греческая делегация в ближайшее время направит российской стороне перечень и контактные данные греческих организаций, в которые должны обращаться российские перевозчики для согласования перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также официальное уведомление об ограничениях беспошлинного ввоза топлива в баках транспортных средств на территорию Греции.
В завершение рабочей встречи делегации подтвердили необходимость создания благоприятных условий для дальнейшего развития автоперевозок между Россией и Грецией.
В ходе встречи российская сторона обратила особое внимание греческих коллег на то, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана или Киргизской Республики через территорию России осуществляются только с территории Республики Беларусь. При этом, необходимым условием является применение к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), функционирующих на основе системы ГЛОНАСС.
Кроме того, российская делегация проинформировала о правилах наложения (снятия) и применения пломб с ГЛОНАСС и о порядке осуществления контроля за международными транзитными автомобильными и железнодорожными перевозками грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию России.
Стороны также обсудили осуществление автомобильных грузоперевозок по действующей на территории России системе взимания платы "Платон". Согласно постановлению Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 120, с 15 апреля этого года плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автодорогам транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, сосиавит 3,06 рублей за километр. Данное Постановление распространяется в том числе и на национальных перевозчиков.
В свою очередь греческая делегация в ближайшее время направит российской стороне перечень и контактные данные греческих организаций, в которые должны обращаться российские перевозчики для согласования перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также официальное уведомление об ограничениях беспошлинного ввоза топлива в баках транспортных средств на территорию Греции.
В завершение рабочей встречи делегации подтвердили необходимость создания благоприятных условий для дальнейшего развития автоперевозок между Россией и Грецией.