26 января в Госдуме состоятся V Рождественские Парламентские встречи
23.01.2017, 13:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января 2017 года в Государственной Думе ФС РФ в Москве в рамках XXV Международных рождественских образовательных чтений состоятся V Рождественские Парламентские встречи.
Программой Рождественских Парламентских встреч предусмотрены круглые столы по темам: «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее», «Религия. Общество. Государство» и «Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы».
1. Круглый стол на тему «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее» возглавят председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий и руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний.
В числе участников круглого стола будут: руководитель Федерального агентства Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Л.Н. Глебова; председатель Комитета Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев; заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков) и другие представители Русской Православной Церкви, представители Министерства иностранных дел России, Россотрудничества и общественных организаций.
На встрече предполагается обсудить вопросы формирования отечественной диаспоры за рубежом, а также опыт пастырского окормления соотечественников.
Время проведения: 14.00-16.00. Место проведения: Малый зал.
2. Комитет Государственной Думы по образованию и науке совместно с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации проведут заседание круглого стола по теме «Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы».
Круглый стол посвящён развитию религиозного образования и духовно-нравственного воспитания в российской школе как значимого фактора формирования культурной и гражданской идентичности.
Регистрация участников круглого стола с 13.30. Место проведения: зал № 137 («Ситуационный зал»).
3. Круглый стол «Религия, общество, государство (новое в законодательстве)» возглавят председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов и первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В. Щипков.
Для участия в мероприятии приглашены представители государственных органов власти, депутаты Госдумы, представители религиозных организаций. В ходе заседания участники обсудят, совершенствование законодательства о религиозных объединениях, итоги и перспективы законодательного регулирования деятельности религиозных организаций.
Время: 14.00-16.00. Место проведения: зал № 830.
Программой Рождественских Парламентских встреч предусмотрены круглые столы по темам: «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее», «Религия. Общество. Государство» и «Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы».
1. Круглый стол на тему «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее» возглавят председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий и руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний.
В числе участников круглого стола будут: руководитель Федерального агентства Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Л.Н. Глебова; председатель Комитета Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев; заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков) и другие представители Русской Православной Церкви, представители Министерства иностранных дел России, Россотрудничества и общественных организаций.
На встрече предполагается обсудить вопросы формирования отечественной диаспоры за рубежом, а также опыт пастырского окормления соотечественников.
Время проведения: 14.00-16.00. Место проведения: Малый зал.
2. Комитет Государственной Думы по образованию и науке совместно с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации проведут заседание круглого стола по теме «Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы».
Круглый стол посвящён развитию религиозного образования и духовно-нравственного воспитания в российской школе как значимого фактора формирования культурной и гражданской идентичности.
Регистрация участников круглого стола с 13.30. Место проведения: зал № 137 («Ситуационный зал»).
3. Круглый стол «Религия, общество, государство (новое в законодательстве)» возглавят председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов и первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В. Щипков.
Для участия в мероприятии приглашены представители государственных органов власти, депутаты Госдумы, представители религиозных организаций. В ходе заседания участники обсудят, совершенствование законодательства о религиозных объединениях, итоги и перспективы законодательного регулирования деятельности религиозных организаций.
Время: 14.00-16.00. Место проведения: зал № 830.