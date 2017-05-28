ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области привлекли две организации в Люберцах к административной ответственности за нарушение чистоты на территории вдоль автодороги М-5 на Новорязанском шоссе, сообщает пресс-службы ведомства.

"Инспекторы территориального отдела № 15 Госадмтехнадзора Московской области проверили состояние территорий вдоль автодороги М-5 “Урал” на Новорязанском шоссе. После рейда привлекли к административной ответственности организации ГБУ МО “Мосавтодор” и ООО “Стайлюкс” в Люберцах за нарушение чистоты территории", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за ненадлежащее состояние территории привлечён к административной ответственности арендатор земельного участка, расположенного по адресу: город Люберцы, Новорязанское шоссе, 23-й километр, ООО "Стайлюкс". Инспекторы ведомства выдали предписание об устранении выявленного нарушения. Организация привела территорию в надлежащее состояние и вывезла строительные отходы.



Как добавляется в материале, на пересечении автодороги М-5 "Урал" и развязки Лыткаринского шоссе в кювете инспекторы Госадмтехнадзора нашли бытовые отходы: пластиковые и стеклянные бутылки, канистры, пакеты, бумагу на территории, прилегающей к развязке. Там же нашли бывшие в употреблении железобетонные конструкции: бордюрные ограждения, опоры освещения, дорожные плиты, скол асфальта. Ответственную организацию ГБУ МО "Мосавтодор" инспекторы привлекли к административной ответственности, выдали предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время кювет очищен от мусора.