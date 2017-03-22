ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокуратура г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней Ольги Коревицкой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

По версии следствия, Коревицкая, работала в ООО «Унисон Капитал», которое занималась финансовой, брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью. В её окружении были состоятельные люди.

В целях хищения денежных средств она предлагала им заключать с ней как физическим лицом договоры процентного займа под 5, 6, 7 или 10% ежемесячно. Первоначально Коревицкая исправно выплачивала проценты и некоторые из граждан стали увеличивать передаваемые ей суммы. Однако обратно своих денег они не получили. Кроме того, она обманула свою родственницу, взяв у неё деньги и не вернув их.

По делу признаны потерпевшими 23 человека. Большинство из них жители Тюмени. Есть пострадавшие из г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга, Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Сумма похищенных средств превысила 53 млн рублей.

От действий Коревицкой пострадала и финансовая компания, в которой она работала. Один из клиентов фирмы передал Коревицкой 10,7 млн рублей для внесения в кассу фирмы, однако она этого не сделала и распорядилась денежными средствами по своему усмотрению. У других клиентов, семейной пары, аферистка продала акции нефтяной компании, а вырученные за них более 24,8 млн рублей похитила. Финансовая компания первому клиенту вернула деньги, а семейной паре за счёт своих средств купила акции нефтяной компаний. В результате действий Коревицкой финансовой фирме был причинен ущерб в сумме свыше 35,5 млн рублей.

Общий ущерб, нанесённый потерпевшим по делу в период с сентября 2010 года по октябрь 2014 года, составил более 88,8 млн рублей.

В январе 2015 года злоумышленница уволена с работы.

В августе 2016 года по решению суда она заключена под стражу.

Сегодня, 22 марта 2017 года, материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.