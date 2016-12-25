9 судов МЧС России задействованы в поисковой операции в Чёрном море
25.12.2016, 19:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В настоящее время в поисковой операции в районе крушения самолёта Ту-154 Минобороны в Чёрном море задействовано девять кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России со спасателями на борту, они ведут поиск обломков и тел погибших.
В готовности находятся 48 водолазов для обследования крупных конструкций лайнера, которые, предположительно находятся на глубине.
В ближайшее время к обследованию места крушения Ту-154 приступает телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».
Кроме того, в Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда Государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе на месте крушения самолета.
В готовности находятся 48 водолазов для обследования крупных конструкций лайнера, которые, предположительно находятся на глубине.
В ближайшее время к обследованию места крушения Ту-154 приступает телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».
Кроме того, в Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда Государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе на месте крушения самолета.