ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Оперативную информацию о ходе уборочных работ в Татарстане озвучил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ вице-премьер республики – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Также в работе принял участие первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Ахметов отметил, что на сегодняшний день в республике убрано 156 тыс. га площадей или всего 11% от плана. Аграрии собрали свыше 595 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность по республике составляет 38 ц/га.

В числе лидеров уборочной страды находятся Заинский (убрано 21% посевов), Нурлатский (20%), Апастовский (20%) районы. Хорошие темпы отмечены у Аксубаевского, Азнакаевского, Кайбицкого и Альметьевского районов.

При этом, по словам министра, показатели производительности труда по районам сильно разнятся. Так, за последние 2 дня в Апастовском районе убрали 6,9% площадей, Чистопольском – 6%, Азнакаевском – 5,9%, Рыбно-Слободском – 5,6%, Нурлатском – 5,3%, Заинском – 5,2%, Лениногорском – 5,2%. За тот же самый период в Бавлинском районе обмолочено 2,4% пашни, Елабужском – 2,8%, Камско-Устьинском – 3,4%, Черемшанском - 3,7%.

"Всего нам зерновых с рапсом надо убрать 1,6 млн. га. Но яровая пшеница площадью 410 тыс. га и часть площадей рапса объективно перейдут на сентябрь. То есть нам в августе, чтобы не допустить перестоя хлебов, необходимо успеть убрать 1 млн. га. Соответственно, чтобы выполнить эту задачу следует по республике в течение оставшихся дней убирать почти 50 тыс. га ежесуточно. Для каждого района и хозяйства это свыше 3% уборочных площадей", - сказал глава Минсельхоза РТ.

Чтобы чётко следовать поставленной задаче министр разделил все районы республики по 3 группам. В зависимости от величины зернового клина и урожайности аграрии каждой категории районов должны ежедневно собирать от 2,5 тыс. до 6 тыс. тонн хлеба.

Ахметов добавил, что параллельно в республике продолжается работа по заготовке кормов. На сегодня заготовлено уже 1,4 млн. тонн кормовых единиц или 23,6 центнера на 1 условную голову скота.