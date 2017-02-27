ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Натальи Комаровой.

Стороны обсудили ход выполнения Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о работе «Газпрома» по развитию расположенных в регионе производственных объектов компании. В 2011–2016 годах капитальные вложения «Газпрома» (с учётом дочерних обществ) на территории округа составили 97,5 млрд руб. Средства были направлены, в частности, на строительство и реконструкцию компрессорных станций на магистральных газопроводах «СРТО — Торжок» и «Ямбург — Западная граница», реконструкцию Сургутского завода по стабилизации конденсата, сооружение второй нитки конденсатопровода «Уренгой — Сургут», расширение Пунгинского подземного хранилища газа. В 2017 году инвестиции «Газпрома» (с учетом дочерних обществ) запланированы в объеме более 1,5 млрд руб.

Особое внимание было уделено газификации округа. Отмечено, что в 2008–2016 годах «Газпром» вложил более 1,2 млрд руб. в строительство четырех межпоселковых газопроводов общей протяженностью 61 км, а также в завершение разработки проектно-сметной документации для строительства газопровода «АГРС п. Зеленоборск — п. Зеленоборск» в Советском районе.

В настоящее время «Газпром» ведёт подготовку к сооружению этого газопровода. Кроме того, компания в 2017 году приступит к проектированию межпоселковых газопроводов в Советском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах округа. Подготовлен и находится на согласовании в Правительстве ХМАО проект Программы развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

Участники встречи также рассмотрели возможность строительства газопровода-отвода от КС «Южно-Балыкская» до Нефтеюганска. Соответствующее решение будет принято после завершения экспертизы обоснования инвестиций в профильных подразделениях «Газпрома».