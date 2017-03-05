ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 февраля 2017 года МУП «Воронежская горэлектросеть» и и.о. генерального директора привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.



Ранее МУП «Воронежская горэлектросеть» уклонилось от заключения договора техприсоединения к своим электрическим сетям дома гражданина на основании того, что по результатам обследования дома был установлен факт наличия технологического присоединения.



При этом гражданину был направлен ответ с указанием на уже имеющееся технологичесое присоединение и его однократный характер.



Однако Управлением при рассмотрении дела было установлено, что жилой дом, принадлежащий заявителю, к электрическим сетям не подключён.



Таким образом, МУП «Воронежская горэлектросеть» как сетевая организация обязано было направить проект договора и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от гражданина.



МУП «Воронежская горэлектросеть» неоднократно привлекалось к административной ответственности по фактам подобных нарушений. Повторное нарушение статьи предполагает ужесточение наказания, в связи с чем нарушение было квалифицировано по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.



По результатам рассмотрения дел виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 600 000 рублей для МУП «Воронежская горэлектросеть» и 40 000 рублей для и.о. генерального директора.