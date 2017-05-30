ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На состоявшемся заседании Комиссии ФАС России АО «Объединённая компания РУСАЛ Торговый дом» представило документы, подтверждающие исполнение предупреждения, выданного в конце 2016 года. В связи с этим фактом Комиссия ФАС России приняла решение о прекращении рассмотрения дела.

Напомним, дело было возбуждено по жалобе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на навязывание РУСАЛом невыгодных условий договора.

Каменноугольный электродный пек является сырьём для производства анодов, необходимых компании РУСАЛ для производства алюминиевой продукции. В свою очередь, Торговый дом РУСАЛ является доминирующим покупателем на рынке каменноугольного электродного пека. Магнитогорский металлургический комбинат вместе с другими производителями занимает доминирующее положение на рынке пека.

При рассмотрении жалобы ФАС подтвердила наличие признаков злоупотребления со стороны РУСАЛ, однако выявила также признаки нарушения со стороны ММК. В итоге, в конце 2016 года, обеим металлургическим компаниям были выданы предупреждения о необходимости прекратить нарушения антимонопольного законодательства и заключить договор поставки на взаимовыгодных условиях.

«Впервые в своей практике при разрешении конфликта между монопсонистом и монополистом ФАС России применил нестандартный подход, выдав одновременно два предупреждения – ответчику и заявителю. Применение такого подхода позволило избежать нарушение баланса рыночной власти внутри двусторонней монополии и выработать модель взаимодействия участников рынка каменноугольного пека на будущие периоды» - прокомментировала решение ведомства начальник управления контроля промышленности Нелли Галимханова.