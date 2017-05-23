ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Арбитражный суд г. Москвы отказал фармдистрибутору ООО «БСС» в признании незаконными решения и предписания Московского УФАС России. Ранее ведомство признало наличие картельного сговора между ООО «БСС» и ООО «АМТ» на торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд госучреждений.

В январе 2017 года регулятор установил, что ООО «БСС» и ООО «АМТ» в ходе аукционов на общую сумму свыше 414 млн рублей действовали в интересах друг друга. Картельное соглашение между организациями привело к поддержанию цен на 107 торгах в 11 регионах РФ.

Участие в сговоре позволило ООО «БСС» выиграть 95 аукционов со снижением от 0% до 1% начальной (максимальной) цены и 3 аукциона со снижением от 1,5% до 5%. Общая сумма аукционов превысила 403 млн рублей.

В свою очередь, ООО «АМТ» выиграло 7 аукционов со снижением начальной (максимальной) цены от 0,5% до 1%. Ещё по двум аукционам снижение составило 3% и 5,5% от начальной (максимальной) цены соответственно. Общая сумма аукционов составила более 6 млн рублей.

В перечень закупаемых госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики.

Московское УФАС России признало компании виновными в нарушении запрета на заключение антиконкурентного соглашения (п.2 ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции), выдав предписание о недопущении действий, ограничивающих конкуренцию.

Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, ООО «БСС» оспорило выводы регулятора в суде. Компания настаивала на том, что ООО «АМТ», являясь самостоятельным хозяйствующим субъектом, подконтрольно ООО «БСС» и фактически является вспомогательным подразделением этого предприятия.

Таким образом, по мнению «БСС», компании входят в одну группу лиц, попадая под исключение статьи 11 Закона о защите конкуренции, а их действия в ходе торгов не могут считаться сговором.

Между тем, как было установлено антимонопольным органом, вопреки позиции заявителя, созданная им структура является именно картелем и никоим образом не попадает под установленные Законом о защите конкуренции исключения, на чем настаивало ООО «БСС».