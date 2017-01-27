ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В антимонопольную службу поступила жалоба ООО «ВИП Трейд» на действия ПАО «Сбербанк», при рассмотрении которой комиссия ФАС России усмотрела нарушения Закона о закупках (223-ФЗ), и предписала Сбербанку внести изменение в Положение о закупке.

Комиссия ФАС России выявила, что в конкурсной документации не установлен срок заключения договора. Общество заключило контракт с победителем конкурса уже на следующий день после подведения итогов запроса котировок, что по мнению антимонопольной службы - незаконно.

«Преждевременное заключение договора лишает предпринимателей возможности обжалования и досудебного восстановления своих прав», - пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

ПАО «Сбербанк» оспорило решение ФАС России, однако Арбитражный суд г. Москвы подтвердил правильность выводов антимонопольного ведомства и отказал компании в удовлетворении заявленных требований.