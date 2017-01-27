Арбитражный суд встал на сторону ФАС в споре со Сбербанком
Комиссия ФАС России выявила, что в конкурсной документации не установлен срок заключения договора. Общество заключило контракт с победителем конкурса уже на следующий день после подведения итогов запроса котировок, что по мнению антимонопольной службы - незаконно.
«Преждевременное заключение договора лишает предпринимателей возможности обжалования и досудебного восстановления своих прав», - пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
ПАО «Сбербанк» оспорило решение ФАС России, однако Арбитражный суд г. Москвы подтвердил правильность выводов антимонопольного ведомства и отказал компании в удовлетворении заявленных требований.