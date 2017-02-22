Авиация МЧС РФ продолжает борьбу с природными пожарами в Чили
22.02.2017, 14:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Авиация МЧС России продолжает тушить очаги природных пожаров в Чили. Благодаря российским спасателям количество термоточек сокращено в 15 раз. По данным Национального центра управления по чрезвычайным ситуациям МВД Чили на территории страны на сегодняшний день остались 23 очага лесных пожаров, в основном в областях Вальпараисо и Мауле.
Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России проводится круглосуточный космический мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории Республики Чили, определяются очаги пожаров, их координаты, проводится моделирование распространения природных пожаров с учетом приближённых населённых пунктов и рельефа местности. Космические снимки, модели развития природных пожаров и другая оперативная информация на русском, испанском и английском языках передаётся оперативной группе МЧС России и Национальному центру координации тушения лесных пожаров при Министерстве сельского хозяйства Республики Чили. Чилийскими коллегами отмечена высокая информативность и актуальность предоставляемых данных.
На территории Республики Чили работает международная группировка сил и средств. Воздушные суда других стран способны поднимать в воздух в среднем по 10 тонн воды. Самолёт Ил-76 МЧС России, как показала практика, наиболее эффективен для тушения пожаров с воздуха - российское воздушное судно, используя выливной авиационный прибор ВАП-2, поднимает на борту почти в 4 раза больше воды, чем другие машины - 42 тонны воды.
Практическое взаимодействие двух стран показало, что есть большой потенциал в развитии сотрудничества с чилийской стороной в области пожарной безопасности. Чилийские специалисты из МВД и ВВС активно используют картографический материал Национального центра МЧС России для оценки сложившейся обстановки и определения порядка дальнейших действий. Руководство аэродромной службы аэропорта г. Сантьяго отмечает, что сотрудники считают за честь работать с «русской командой».
Представители ONEMI поблагодарили МЧС России за высокий уровень работы российского экипажа при тушении лесных пожаров, отметив высокую точность сливов воды на очаги возгораний - более 90% попаданий.
С момента работы в Чили самолётом Ил-76 МЧС России совершены 32 вылета, во время которых произведены 62 слива. Всего на очаги пожаров сброшено свыше 1 300 тыс. литров воды. Благодаря активной работе авиации не допущено распространение огня в сторону 14 населённых пунктов: Мелипилья, Сан-Педро, Портосуэло, Навидад, Консепсьон, Сан Хавьер, Сан Хуан, Талами, Кильпуэ, Винья-дель-Мар, Пеньялолен, Картахена, Лампа и Приход Инес, в которых проживают более 860 тысяч человек.
Работа авиации МЧС России в Чили будет продолжаться до полной стабилизации лесопожарной обстановки.
Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России проводится круглосуточный космический мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории Республики Чили, определяются очаги пожаров, их координаты, проводится моделирование распространения природных пожаров с учетом приближённых населённых пунктов и рельефа местности. Космические снимки, модели развития природных пожаров и другая оперативная информация на русском, испанском и английском языках передаётся оперативной группе МЧС России и Национальному центру координации тушения лесных пожаров при Министерстве сельского хозяйства Республики Чили. Чилийскими коллегами отмечена высокая информативность и актуальность предоставляемых данных.
На территории Республики Чили работает международная группировка сил и средств. Воздушные суда других стран способны поднимать в воздух в среднем по 10 тонн воды. Самолёт Ил-76 МЧС России, как показала практика, наиболее эффективен для тушения пожаров с воздуха - российское воздушное судно, используя выливной авиационный прибор ВАП-2, поднимает на борту почти в 4 раза больше воды, чем другие машины - 42 тонны воды.
Практическое взаимодействие двух стран показало, что есть большой потенциал в развитии сотрудничества с чилийской стороной в области пожарной безопасности. Чилийские специалисты из МВД и ВВС активно используют картографический материал Национального центра МЧС России для оценки сложившейся обстановки и определения порядка дальнейших действий. Руководство аэродромной службы аэропорта г. Сантьяго отмечает, что сотрудники считают за честь работать с «русской командой».
Представители ONEMI поблагодарили МЧС России за высокий уровень работы российского экипажа при тушении лесных пожаров, отметив высокую точность сливов воды на очаги возгораний - более 90% попаданий.
С момента работы в Чили самолётом Ил-76 МЧС России совершены 32 вылета, во время которых произведены 62 слива. Всего на очаги пожаров сброшено свыше 1 300 тыс. литров воды. Благодаря активной работе авиации не допущено распространение огня в сторону 14 населённых пунктов: Мелипилья, Сан-Педро, Портосуэло, Навидад, Консепсьон, Сан Хавьер, Сан Хуан, Талами, Кильпуэ, Винья-дель-Мар, Пеньялолен, Картахена, Лампа и Приход Инес, в которых проживают более 860 тысяч человек.
Работа авиации МЧС России в Чили будет продолжаться до полной стабилизации лесопожарной обстановки.