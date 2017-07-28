Авиация МЧС защищает населённые пункты и ликвидирует природные пожары на территории РФ
28.07.2017, 18:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Авиация МЧС России продолжает защищать населённые пункты и ликвидировать природные пожары на территории Российской Федерации.
За минувшие сутки от природных пожаров в российских регионах удалось отстоять 9 населённых пунктов. Всего с начала пожароопасного периода не допущено распространение пожаров в сторону 2720 населённых пунктов.
За последние сутки в тушении пожаров, а также в защите населённых пунктов от огня были задействованы 32 самолета, которые сбросили на очаги возгораний более 13 тыс. тонн воды.
На сегодняшний день в 38 регионах установлен особый противопожарный режим. Наибольшее количество очагов природных пожаров зафиксировано в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе, на территории которого действует режим «чрезвычайная ситуация в лесах».
На Ямале пожары тушат самолёты Бе-200ЧС, Ил-76 МЧС России и 2 вертолёта Ми-8 МЧС России, которые за последние сутки совершили 15 вылетов, произвели 169 сбросов воды общей массой более 1200 тонн. В результате не допущено распространение пожаров в сторону населенных пунктов Аксарка Приуральского района и Ягельный Надымского района Ямала. Группировка по тушению пожаров на Ямале усиливается. Из Петрозаводска и Архангельска в Салехард самолетом Ил-76 МЧС России сегодня будут доставлены 90 десантников Авиалесоохраны с необходимой экипировкой и снаряжением.
Всего в России в работах по защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от природных пожаров задействованы более 12,4 тысяч человек и более 3,5 тысяч единиц техники.
За минувшие сутки от природных пожаров в российских регионах удалось отстоять 9 населённых пунктов. Всего с начала пожароопасного периода не допущено распространение пожаров в сторону 2720 населённых пунктов.
За последние сутки в тушении пожаров, а также в защите населённых пунктов от огня были задействованы 32 самолета, которые сбросили на очаги возгораний более 13 тыс. тонн воды.
На сегодняшний день в 38 регионах установлен особый противопожарный режим. Наибольшее количество очагов природных пожаров зафиксировано в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе, на территории которого действует режим «чрезвычайная ситуация в лесах».
На Ямале пожары тушат самолёты Бе-200ЧС, Ил-76 МЧС России и 2 вертолёта Ми-8 МЧС России, которые за последние сутки совершили 15 вылетов, произвели 169 сбросов воды общей массой более 1200 тонн. В результате не допущено распространение пожаров в сторону населенных пунктов Аксарка Приуральского района и Ягельный Надымского района Ямала. Группировка по тушению пожаров на Ямале усиливается. Из Петрозаводска и Архангельска в Салехард самолетом Ил-76 МЧС России сегодня будут доставлены 90 десантников Авиалесоохраны с необходимой экипировкой и снаряжением.
Всего в России в работах по защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от природных пожаров задействованы более 12,4 тысяч человек и более 3,5 тысяч единиц техники.
Источник: http://www.mchs.gov.ru