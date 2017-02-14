ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиации МЧС России продолжает борьбу с природными пожарами в Республике Чили. Из-за ухудшения обстановки, вызванного повышением температуры свыше 35 градусов и сильным ветром, в двух районах Чили объявлен красный уровень опасности.

Благодаря применению самолёта Ил-76 МЧС России в плотном взаимодействии с наземными силами сегодня удалось предотвратить переход огня на два населенных пункта Мелипилья и Сан-Педро с населением более 110 тысяч человек.

За прошедшие сутки самолёт российского чрезвычайного произвел на очаги природных пожаров два слива огнегасящей жидкости, сбросив более 40 тонн воды.