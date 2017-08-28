ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиация МЧС России продолжает защищать населённые пункты и ликвидировать очаги пожаров в Волгоградской области. Благодаря совместной работе и тесному взаимодействию наземной и воздушной группировок за прошедшие сутки не допущено распространение пожаров в сторону 915 домов, где проживают более 2600 человек.

К тушению пожаров привлечены самолёт Ил-76 МЧС России, 2 самолёта Бе-200 ЧС и 2 вертолёта Ми-8 МЧС России. В течение суток было совершено 15 вылетов, произведено 126 сливов на очаги пожаров, сброшено 1277 тысяч литров воды. Всего сброшено более 4200 тыс. литров. Всё это позволило ликвидировать 3 действующих очага на площади 7317 гектар.

На сегодняшний день в Волгоградской области проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях.