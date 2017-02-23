Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела о нападении нетрезвого пациента на медиков в СКР
23.02.2017, 18:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в ходе мониторинга средств массовой информации в ряде интернет-изданий были выявлены сообщения об очередном факте нападения на медицинских сотрудников. Как следует из публикаций, в ночь на 23 февраля бригада «скорой помощи» доставила из одного из кафе Великого Новгорода в больницу мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. От действий агрессивного пациента в приемном покое пострадало три человека: с сотрясением мозга госпитализирована медсестра, а также санитарка с переломом лицевых костей. Обеим женщинам потребовалось оперативное вмешательство, сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Помимо них был травмирован один из охранников медицинского учреждения.
Как только об этом стало известно Председателю Следственного комитета Российской Федерации, он поручил руководителю СУ СК России по Новгородской области незамедлительно решить вопрос о принятии к производству из органов внутренних дел для дальнейшего расследования уголовного дела о причинении вреда здоровью медицинских сотрудников и охранника больницы. Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных провести полное и объективное расследование и в кратчайшие сроки решить вопрос о задержании подозреваемого.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего, опрашивается персонал больницы и очевидцы преступления. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.
Как только об этом стало известно Председателю Следственного комитета Российской Федерации, он поручил руководителю СУ СК России по Новгородской области незамедлительно решить вопрос о принятии к производству из органов внутренних дел для дальнейшего расследования уголовного дела о причинении вреда здоровью медицинских сотрудников и охранника больницы. Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных провести полное и объективное расследование и в кратчайшие сроки решить вопрос о задержании подозреваемого.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего, опрашивается персонал больницы и очевидцы преступления. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.