ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для столичных предпринимателей проведут бесплатные семинары по требованиям к вывескам. Владельцам информационных конструкций за Третьим транспортным кольцом (ТТК) покажут на конкретных примерах, какие именно уличные вывески соответствуют требованиям дизайн-кода Москвы. Разъяснительные встречи с бизнесменами продлятся более двух месяцев.

1 июля правила размещения информационных конструкций вступают в силу за пределами ТТК. Требования, утверждённые постановлением Правительства Москвы, вводятся в городе поэтапно, с 2013 года, в центре они уже действуют.

В соответствии с правилами, вывески не должны располагаться выше линии второго этажа, закрывать исторические фасады, оконные и дверные проёмы, витрины и витражи. Также действует запрет на размещение динамических постеров, баннеров и мигающих элементов. При разработке нового дизайна предприниматели смогут сохранить узнаваемые элементы (цвет, шрифт) компании. Концепции дизайна вывесок разработаны с учётом максимально возможного сохранения прежних конструкций. Все требования прописаны в Постановлении Правительства Москвы от 25 декабря 2013 года № 902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве».

В помощь бизнесу уже опубликованы архитектурно-художественные концепции размещения вывесок на 41 крупной улице за ТТК. Информационные конструкции там должны были соответствовать общегородским правилам с 1 июня прошлого года, но Правительство Москвы решило отложить более чем на год введение норм для вывесок на этих территориях в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Требования к вывескам там, а также ещё на 86 улицах, расположенных за пределами ТТК, вступят в силу в 1 июля 2017 года.

Список из 86 улиц был утверждён в прошлом году. Он формировался совместно с префектурами округов. В него вошли наиболее «загрязнённые» кричащими вывесками территории, например Люблинская улица в ЮВАО, которая проходит через три района города. Также в перечне есть улицы Зеленограда и ТиНАО — Щербинки, Троицка, Коммунарки, Московского.

Проекты концепций вывесок для 86 улиц будут в ближайшее время опубликованы на сайте Москомархитектуры в разделе «Для специалистов». Предприниматели смогут изучить их и задать интересующие вопросы экспертам ведомства.