Более 100 волков отстреляно в Кировской области
24.08.2017, 13:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство Кировской области держит на контроле ситуацию с волками в регионе. По данным регионального министерства охраны окружающей среды, численность волков в Кировской области не превышает установленных Минприроды РФ нормативов.
Контроль за численностью волков ведётся в целях предотвращения ущерба, который могли бы нанести чрезмерно расплодившиеся хищники охотничьим и сельскохозяйственным животным. Определён план действий по снижению количества серых охотников.
Так, с начала 2017 года принято 51 решение регулирования численности этих животных, в том числе вне сроков охоты. В районах области ведётся системная работа по организации и курированию деятельности бригад охотников, специализирующихся на добыче волка.
- Из числа опытных охотников под руководством районных охотинспекторов сформированы специализированные бригады по отстрелу волков. Основная зона действия бригад – посёлки, из которых поступают сигналы о появлении волков в населённых пунктах, - пояснили в министерстве.
Всего с начала года в Кировской области добыто 139 волков. Лидерами по борьбе с серым хищником на данный момент являются Шабалинский район – 15 особей, Слободской и Даровской – 11, Афанасьевский и Унинский – 10.
Контроль за численностью волков ведётся в целях предотвращения ущерба, который могли бы нанести чрезмерно расплодившиеся хищники охотничьим и сельскохозяйственным животным. Определён план действий по снижению количества серых охотников.
Так, с начала 2017 года принято 51 решение регулирования численности этих животных, в том числе вне сроков охоты. В районах области ведётся системная работа по организации и курированию деятельности бригад охотников, специализирующихся на добыче волка.
- Из числа опытных охотников под руководством районных охотинспекторов сформированы специализированные бригады по отстрелу волков. Основная зона действия бригад – посёлки, из которых поступают сигналы о появлении волков в населённых пунктах, - пояснили в министерстве.
Всего с начала года в Кировской области добыто 139 волков. Лидерами по борьбе с серым хищником на данный момент являются Шабалинский район – 15 особей, Слободской и Даровской – 11, Афанасьевский и Унинский – 10.
Источник: http://www.kirovreg.ru