ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Перми на стадионе «Динамо» прошёл чемпионат по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти соревнования являются IV этапом VII Краевого Паралимпийского фестиваля, проходящего под девизом «Спорт в сердце каждого!».



Число участников соревнований растёт с каждым годом. Только первые три этапа этого года собрали более 1300 спортсменов-инвалидов со всего Пермского края. В чемпионате по легкой атлетике приняли участие более 300 участников. Возраст спортсменов – от 18 до 60 лет. Кроме состязаний по бегу, участники сразились в таких дисциплинах, как прыжки в длину, толкание ядра, эстафеты, а также в гонках на колясках.



За призовые места спортсмены-инвалиды были награждены медалями, дипломами и ценными призами.