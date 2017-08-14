ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 500 км дорог, десятки тоннелей, эстакад и путепроводов построили в столицы за последние годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на коллегии Стройкомплекса.



«Объём дорог увеличился на 12%, это большой прорыв. Такой результат сказывается на снижении загруженности дорог», - сказал С. Собянин.



По его словам, задача Стройкомплекса на ближайшие годы - строительство новых магистралей, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, Южной рокады, соединение Калужского шоссе с ЦКАД.



«Всё это по объёму в 2,5 раза больше чем МКАД. Это гигантские проекты, требующие колоссальных затрат. В результате Москва должна получить четыре новые магистрали, которые создадут новый транспортный каркас города», - отметил мэр.



С. Собянин подчеркнул, что самое сложное при строительстве этих дорог - то, что они проходят в жилой застройке города.