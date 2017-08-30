Более 6 млн рублей для помощи ростовским погорельцам прислали жители России
30.08.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жители Российской Федерации перечислили более 6 млн рублей для помощи ростовским погорельцам. Об этом было сказано 29 августа на заседание штаба по ликвидации последствий пожара.
Деньги в качестве гуманитарной помощи приходят в фонд развития «Город». В настоящий момент на счета этого фонда поступило 6,1 млн рублей.
Деньги в качестве гуманитарной помощи приходят в фонд развития «Город». В настоящий момент на счета этого фонда поступило 6,1 млн рублей.
Источник: Правительство Ростовской области