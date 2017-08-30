ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жители Российской Федерации перечислили более 6 млн рублей для помощи ростовским погорельцам. Об этом было сказано 29 августа на заседание штаба по ликвидации последствий пожара.

Деньги в качестве гуманитарной помощи приходят в фонд развития «Город». В настоящий момент на счета этого фонда поступило 6,1 млн рублей.