Более 900 человек участвовали в фестивале спорта инвалидов "Воробьёвы горы"
21.05.2017, 16:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль спорта инвалидов "Воробьёвы горы" состоялся на Престижной аллее "Лужников". В нём приняли участие более 900 человек с ограниченными возможностями здоровья всех категорий - с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта, а также с общими заболеваниями.
В программу входили заезды на колясках на дистанцию 1000 метров, эстафета 4 на 100 метров с участием трёх мужчин и одной женщины. Соревнования проводились по таким дисциплинам, как айсшток, кульбуто, стрельба (электронный тир), бочче, мини-гольф, шаффлборд, дартс, новус, шахматы, жульбак, ринго, шашки, корнхолл, скандинавская ходьба. Для детей организовали подвижные игры.
Этот фестиваль - один из самых значимых в России среди спортивных праздников для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В этом году он стал 28-м.
В программу входили заезды на колясках на дистанцию 1000 метров, эстафета 4 на 100 метров с участием трёх мужчин и одной женщины. Соревнования проводились по таким дисциплинам, как айсшток, кульбуто, стрельба (электронный тир), бочче, мини-гольф, шаффлборд, дартс, новус, шахматы, жульбак, ринго, шашки, корнхолл, скандинавская ходьба. Для детей организовали подвижные игры.
Этот фестиваль - один из самых значимых в России среди спортивных праздников для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В этом году он стал 28-м.