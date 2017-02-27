ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного к секции Российского инвестиционного форума, проходящего в Сочи 27-28 февраля.

К предпринимательству в России подавляющее большинство граждан (93%) относятся положительно (по сравнению с 2009 г. отмечается существенная положительная динамика), доля негатива составляет лишь 5% (против 13% в 2009 г.), показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник».

Несмотря на то, что в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране большинство россиян (56%) по-прежнему не верят, в сравнении с 2007 г. ситуация выглядит куда более оптимистично: доля скептиков снизилась с 69%, а доля положительных ответов выросла вдвое: с 21% до 41%.

Более четверти россиян (27%) говорят, что хотели бы открыть свой бизнес, чаще всего подобные стремления выражают мужчины (37%) и молодёжь от 18 до 24 лет (52%) – чем старше респонденты, тем ниже этот показатель, среди 60-летних и старше – только 10%. О том, что уже являются частными предпринимателями сообщили 6% опрошенных (у 85% из них бизнес зарегистрирован, у 15% - нет). Кроме того, 14% респондентов отметили, что в последние месяцы имели дополнительные заработки, из них задекларировали эти доходы полностью или частично 23%. Среди тех, кто в данный момент не является предпринимателем, 14% когда-либо пробовали себя в этой роли (21% среди мужчин, 25% среди 35-44-летних).

Главными препятствиями к началу своего дела в нашем обществе считаются бюрократия (26%) и большие налоги (20%), а также серьёзные финансовые затраты в целом (14%), отсутствие необходимого стартового капитала (12%), жёсткая конкуренция (11%) и др. Интересно, что респонденты, уже имеющие предпринимательский опыт, чаще говорят о налогах (27%), чем те, кто сам не вёл бизнес (18%). С другой стороны, последние больше опасаются финансовых затрат (15%), чем знающие о частном предпринимательстве не понаслышке (9%).

В отношении мелких и средних бизнесменов, уклоняющихся от уплаты налогов, россияне в большинстве своём настроены довольно лояльно: 8% относятся к ним с сочувствием и готовы поступить также, 29% - с пониманием, ещё 27% считают это неправильным, но не заслуживающим наказания поступком. Как преступление подобное поведение квалифицируют 25% граждан, при этом даже среди тех, у кого никогда не было бизнеса, эта доля составляет 27% (а среди бывших или нынешних предпринимателей - 16%). К основным причинам ухода бизнесменов в тень относят низкую прибыль (30%), алчность (27% среди всех опрошенных, 17% среди имеющих предпринимательский опыт), большие налоги (22% среди всех опрошенных, 29% среди имеющих предпринимательский опыт).

К так называемой группе самозанятых в России можно отнести 6% совершеннолетних граждан – это люди, у которых есть официальная работа и незарегистрированный бизнес или незадекларированные дополнительные заработки. Относительно больше самозанятых среди 18-24-летних (13%), мужчин (10%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (11%), а также среди людей с неполным средним образованием (17%). Почти каждый десятый россиянин (9%) скрывает все свои доходы.