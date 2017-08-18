ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В четверг, 17 августа брат одного из находящихся под землёй шахтёров, Алексей Марьин, повторно спустился в выработки -210-го горизонта в качестве наблюдателя в составе одной из поисково-спасательных групп.

Спуск проходил в сопровождении представителя управления промышленной безопасности АЛРОСА.

После подъёма на поверхность Алексей выразил надежду, что поисково-спасательная операция завершится благополучно. «Мы надеемся и верим, что наши ребята дотерпят, хотя бы кто-то из них дотерпит, дождётся нас, и спасатели к ним доберутся. Я чувствую, что ребята там, что они живы. Надеяться надо на это. Худшее оно и так придёт, уже пришло… А надеяться надо на лучшее. Спасатели нормально работают, делают свою работу. Сейчас и полегче пошло, металла стало меньше», − сказал А. Марьин.