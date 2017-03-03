Бригады скорой помощи обучат английскому языку для работы с гостями Кубка конфедераций и ЧМ-2018
03.03.2017, 09:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичная служба скорой помощи продолжает подготовку к Кубку конфедераций — 2017 и чемпионату мира по футболу — 2018. На время проведения этих международных турниров в Москве ожидается множество гостей из разных стран. К Кубку конфедераций создадут отдельный диспетчерский пульт, который будет принимать звонки туристов. На нём будет работать порядка 20 специалистов, свободно говорящих на английском языке. Знающих английский сотрудников иностранцы смогут вызвать по обычному номеру скорой помощи — 103.
Всего во время Кубка конфедераций в Москве будет задействовано более 20 бригад скорой помощи. Они будут дежурить у стадиона «Спартак», маршрутах для болельщиков от станции метро, а также у гостиниц, где разместятся сборные команды.
Сотрудники московской станции скорой медицинской помощи, отобранные к Кубку конфедераций, пройдут интенсивное обучение английскому языку. Медработников разделят на несколько групп по степени владения английским. Новичков обучат говорить на иностранном языке на уровне на уровне pre-intermediate и выше. Если фельдшеры уже владеют английским, курсы помогут закрепить знания. Также обучение пройдут диспетчеры. Продолжительность курса составит 2,5 месяца.
Более 200 сотрудников столичной скорой помощи получат новую униформу к Кубку конфедераций — 2017. Надписи на одежде сделают двуязычными, на груди появится слово Ambulance (скорая помощь), а на спине — Moscow Ambulance (скорая помощь Москвы), а также номер телефона службы — 103. Кроме того, к стандартной синей униформе врачей и фельдшеров скорой помощи добавят необычный для столичных медиков головной убор — бейсболку.
Как рассказали на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы, новую униформу выдадут тем сотрудникам, которые получат аккредитацию оргкомитета ФИФА.
«Униформа будет в стилистике спортивного праздника. Надписи на футболке и головном уборе напечатают узнаваемым шрифтом, который ФИФА утвердила в качестве официального для ЧМ-2018 в России. Да и иностранным гостям будет привычнее и проще отличить врачей скорой помощи именно в такой одежде», — сообщили на cтанции.
Всего во время Кубка конфедераций в Москве будет задействовано более 20 бригад скорой помощи. Они будут дежурить у стадиона «Спартак», маршрутах для болельщиков от станции метро, а также у гостиниц, где разместятся сборные команды.
Сотрудники московской станции скорой медицинской помощи, отобранные к Кубку конфедераций, пройдут интенсивное обучение английскому языку. Медработников разделят на несколько групп по степени владения английским. Новичков обучат говорить на иностранном языке на уровне на уровне pre-intermediate и выше. Если фельдшеры уже владеют английским, курсы помогут закрепить знания. Также обучение пройдут диспетчеры. Продолжительность курса составит 2,5 месяца.
Более 200 сотрудников столичной скорой помощи получат новую униформу к Кубку конфедераций — 2017. Надписи на одежде сделают двуязычными, на груди появится слово Ambulance (скорая помощь), а на спине — Moscow Ambulance (скорая помощь Москвы), а также номер телефона службы — 103. Кроме того, к стандартной синей униформе врачей и фельдшеров скорой помощи добавят необычный для столичных медиков головной убор — бейсболку.
Как рассказали на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы, новую униформу выдадут тем сотрудникам, которые получат аккредитацию оргкомитета ФИФА.
«Униформа будет в стилистике спортивного праздника. Надписи на футболке и головном уборе напечатают узнаваемым шрифтом, который ФИФА утвердила в качестве официального для ЧМ-2018 в России. Да и иностранным гостям будет привычнее и проще отличить врачей скорой помощи именно в такой одежде», — сообщили на cтанции.