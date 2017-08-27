Челябинские правоохранители продолжают мероприятия по пресечению фактов незаконного оборота наркотиков
Этим же днем вечером в г. Копейске сотрудниками УНК ГУ МВД области и местного отдела полиции у ранее судимого гражданина 1980 года рождения изъято 372 гр марихуаны.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренные частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналога в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.