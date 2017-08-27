ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 августа днём в Тракторозаводском районе г. Челябинска сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома по ул. Героев Танкограда у ранее судимого мужчины 1994 года рождения изъято 1,16 граммов наркотического средства – «производное метилового эфира».

Этим же днем вечером в г. Копейске сотрудниками УНК ГУ МВД области и местного отдела полиции у ранее судимого гражданина 1980 года рождения изъято 372 гр марихуаны.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренные частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналога в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.